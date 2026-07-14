Un hombre mayor de edad fue detenido en la noche del lunes en Diamante, luego de ser sorprendido con una bebida alcohólica que habría sustraído de un comercio sin abonarla. La rápida intervención del personal policial permitió localizar al sospechoso pocos minutos después del hecho.

Según informó la Jefatura Departamental Diamante, el episodio fue advertido al Comando Radioeléctrico mientras los efectivos desarrollaban los habituales operativos de prevención en distintos sectores de la ciudad.

Tras recibir el aviso, los uniformados se dirigieron de inmediato al lugar y lograron interceptar al sospechoso en la vía pública. Al momento de la identificación, el hombre tenía en su poder la bebida denunciada como sustraída.

La situación fue informada al Ministerio Público Fiscal, desde donde se dispuso la inmediata detención del involucrado, un vecino de Diamante mayor de edad.

El detenido fue trasladado a la Alcaidía Policial, donde permanece alojado mientras avanza la investigación judicial por el presunto delito de hurto en flagrancia, figura que contempla los casos en los que una persona es sorprendida al momento de cometer el ilícito o inmediatamente después.