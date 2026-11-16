Personal de la Jefatura Departamental Victoria detuvo durante la noche del domingo a un hombre de 42 años por incumplir una medida judicial de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento.

El procedimiento se realizó en calle Abasolo al 100, luego de que el individuo se presentara en el domicilio alcanzado por la restricción, pese a la presencia policial dispuesta para garantizar el cumplimiento de la medida.

Según informaron desde la Jefatura, cuando fue notificado inicialmente de la resolución judicial, el hombre había adoptado una actitud hostil y amenazante, y manifestó que no acataría la orden.

Posteriormente, mientras los efectivos permanecían en el lugar para cumplir con la disposición, el hombre regresó al domicilio y volvió a desobedecer el mandamiento vigente.

Ante esta situación, la Policía informó lo ocurrido a la Fiscalía en turno, que ordenó su detención. El hombre fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales.