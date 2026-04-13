Personal policial de la Comisaría de General Ramírez llevó adelante un procedimiento en la madrugada de este jueves 2 de abril que culminó con la detención de un hombre de 37 años, acusado de desobedecer una medida judicial vigente en el marco de una causa por violencia de género.

El hecho ocurrió durante uno de los habituales controles de prevención que la fuerza realiza en distintos barrios y espacios públicos de la ciudad. En ese contexto, los efectivos fueron alertados sobre la presencia de un individuo en el interior de una vivienda ubicada en calle Roque Sáenz Peña, pese a tener prohibido acercarse al lugar por disposición judicial.

Ante la situación, los agentes se dirigieron rápidamente al domicilio señalado, donde constataron la presencia del hombre en flagrante incumplimiento de la restricción. De inmediato se procedió a su aprehensión.

Tras la intervención, desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso el traslado del detenido a la Alcaidía Policial de Diamante, donde permanece alojado mientras se avanza con las actuaciones procesales correspondientes.