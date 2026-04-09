El hecho se registró alrededor de las 00:45, cuando personal policial recibió un llamado telefónico en la guardia de la dependencia alertando sobre una situación conflictiva en una vivienda de la zona. De inmediato, un móvil acudió al lugar y constató que en el interior del domicilio se encontraba la expareja de la mujer residente.

Según se informó, el individuo tenía vigente una medida de restricción de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Paz con competencia en Familia de Crespo, lo que configura un incumplimiento directo de la orden judicial.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a reducir y demorar al hombre en el lugar. Posteriormente, se dio intervención al fiscal de Género en turno, el Dr. Martín Millán, quien dispuso la detención del sujeto por el supuesto delito de desobediencia judicial.

Tras la aprehensión, una comisión de Comisaría Crespo trasladó al detenido a la Oficina de Antecedentes y al médico policial para la realización de las diligencias de rigor. Finalmente, fue derivado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

El procedimiento se enmarca en las actuaciones habituales ante casos de incumplimiento de medidas judiciales vinculadas a situaciones de violencia de género.