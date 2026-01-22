Desde la Comisaría Crespo se informó a Paralelo 32 que, en el marco del Legajo N° 34946, se concretó en las últimas horas la detención de un hombre que registraba reiteradas denuncias por violencia de género en su contra.

La medida fue dispuesta mediante un oficio judicial emanado este miércoles por el Juez de Garantía N° 08, Dr. Pablo Zoff, quien ordenó la detención del masculino en cuestión, en virtud de las actuaciones judiciales en curso.

En cumplimiento de dicha orden, este jueves 22 de enero, alrededor de las 06:45 horas, el Móvil Policial C 343, que se encontraba realizando recorridas preventivas por inmediaciones del Barrio del Rosario, logró divisar al sujeto requerido por la Justicia. Inmediatamente, el personal policial procedió a su identificación y posterior detención, sin que se registraran incidentes.

Tras ser aprehendido, el hombre fue trasladado a la División Antecedentes Personales y al Servicio Médico Sanitario para las evaluaciones de rigor, y posteriormente derivado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.