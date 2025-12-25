Durante la madrugada de este martes, personal policial de la Jefatura Departamental de Victoria aprehendió a un hombre de 40 años que había evadido un control vehicular, realizado maniobras riesgosas y colisionado un móvil policial al intentar darse a la fuga. El hecho ocurrió alrededor de las 2.20 en la zona de la Costanera.

Según informó oficialmente la Jefatura Departamental, el procedimiento se inició cuando efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, en conjunto con personal del sistema 911 y del área de Video Vigilancia, lograron detener la marcha de un vehículo en la intersección de las calles Paseo de la Costa y Bartoloni.

El rodado, un Peugeot 206 de color azul, había sido detectado minutos antes evadiendo un control policial y circulando de manera peligrosa por la zona costera, incluso en sentido contrario al de circulación. El vehículo era conducido por un hombre mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Victoria.

Al momento de ser interceptado, y al advertir la presencia de los móviles policiales, el conductor realizó una maniobra de marcha atrás, con la que impactó contra un patrullero perteneciente a la División Investigaciones, provocándole daños en el guardabarros derecho.

Como consecuencia de la situación, el hombre fue aprehendido en el lugar y trasladado a la alcaldía de la Jefatura Departamental. Quedó imputado por los delitos de resistencia a la autoridad y daños a bienes del Estado, y permanece a disposición de la Fiscalía en turno, que continuará con las actuaciones correspondientes.