En la tarde de este martes 4 de noviembre, personal policial intervino en un violento episodio ocurrido en calle Vicente del Castillo, en la capital entrerriana, tras una llamada al 911 que alertó sobre una disputa entre familias que habría derivado en detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al lugar, efectivos de la División 911 de la Jefatura Departamental Paraná encontraron a un hombre de 29 años con una herida de arma de fuego en el glúteo. De acuerdo con el relato de la víctima, su hijastra, de 21 años, había mantenido un conflicto con vecinos, y al salir junto a ella y su madre, fueron agredidos por dos jóvenes de 18 y 24 años.

Según la declaración del herido, ambos agresores portaban armas, aunque solo el más joven habría efectuado los disparos, alcanzándolo en el enfrentamiento.

Intervención policial y medidas judiciales

En el lugar, los dos sospechosos fueron demorados por la Policía. Si bien se solicitó la presencia de una ambulancia para asistir al lesionado, el hombre se negó a ser trasladado a un centro de salud.

El hecho fue comunicado al fiscal interviniente, quien dispuso la detención de los agresores, el secuestro de las prendas utilizadas y su alojamiento en la Alcaidía de Tribunales. Además, se ordenó la realización de dermotests tanto a los involucrados como a la víctima, con el fin de avanzar en la investigación y determinar responsabilidades.