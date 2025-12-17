A partir de la denuncia, personal de la División Investigaciones inició una exhaustiva tarea investigativa que permitió identificar al presunto autor del ataque y a un cómplice que habría participado en el hecho. Como resultado de las diligencias, en la jornada de hoy se concretaron dos allanamientos con resultados positivos.

El primero de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada sobre Ruta Acceso Sur, donde los efectivos secuestraron una motocicleta Keller 110 cc, una botella con material inflamable y realizaron constataciones fotográficas de un casco de moto y prendas de vestir que estarían vinculadas al episodio investigado.

Posteriormente, en la intersección de las calles 3 de Febrero y French, el personal policial procedió a la detención de uno de los involucrados, además de secuestrar su teléfono celular, elemento que será analizado en el marco de la causa.

El segundo allanamiento tuvo lugar en un domicilio de calle Dorrego, donde se concretó la detención del segundo implicado. En ese procedimiento, la Policía secuestró una importante cantidad de elementos, entre ellos una camioneta Ford Ranger, una notebook Lenovo de 14 pulgadas, dos teléfonos celulares, un fusil calibre .308 Winchester con mira telescópica, un rifle calibre .22, una escopeta calibre .36, un revólver calibre .32, además de cartuchería de los calibres mencionados y vainas percutadas.

Desde la fuerza destacaron que el operativo contó con la colaboración de la División Inteligencia Criminal, la División Operaciones y Seguridad, el Comando Radioeléctrico y la Guardia Especial, lo que permitió llevar adelante los procedimientos de manera coordinada y eficaz.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para esclarecer completamente las circunstancias y el móvil del ataque incendiario.