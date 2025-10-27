En horas del mediodía de este lunes, personal policial realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Hernandarias y Viamonte, en el marco de una investigación iniciada tras reiteradas denuncias y conflictos con vecinos de la zona.

La medida, emanada por el Juzgado de Garantías de Victoria, permitió la detención de dos hermanos de 26 y 27 años, ambos identificados y con antecedentes judiciales por delitos de robos, hurtos y amenazas.

Según se informó a Paralelo 32, los detenidos venían generando preocupación en distintos barrios, donde se registraron varios episodios de intimidación a vecinos. En el operativo intervinieron agentes de la Sección 911 y del sistema de Video Vigilancia, cuyas actuaciones previas habían contribuido a reunir elementos para la investigación.

El fiscal en turno dispuso que los detenidos fueran trasladados a la Jefatura Departamental, donde permanecen alojados a disposición de la Fiscalía, tras ser sometidos al correspondiente examen médico