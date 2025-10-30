Un joven de 23 años fue detenido anoche en la ciudad de Victoria luego de que personal policial le encontrara un arma de fuego durante un operativo de prevención en la zona de Plaza Moreno.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00 del miércoles 29 de octubre, cuando efectivos de la Jefatura Departamental Victoria realizaban el Operativo “Plazas y Barrios Seguros” en inmediaciones del colegio Narciso Laprida, un sector con amplia concurrencia de estudiantes terciarios y nocturnos.

Según se informó oficialmente, los agentes observaron a un joven que merodeaba el lugar y que, al advertir la presencia policial, adoptó una actitud evasiva y nerviosa. Ante esta situación, dos efectivos —ambos con diez meses de egreso de la fuerza— procedieron a identificarlo y realizarle un control preventivo.

Durante el palpado de seguridad, los policías hallaron entre sus prendas un revólver calibre 22, cargado y listo para ser utilizado. De inmediato, el joven fue reducido y aprehendido en el lugar.

Posteriormente, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso el secuestro del arma de fuego y el traslado del detenido a la Alcaldía de la Jefatura Departamental, donde permanece alojado a disposición de la Justicia por el delito de portación de arma de fuego.

Fuentes policiales destacaron la rápida actuación de los agentes que lograron neutralizar una situación potencialmente peligrosa en un espacio público concurrido. El operativo se enmarca en las acciones preventivas que la Policía de Entre Ríos desarrolla en distintos puntos de la ciudad para reforzar la seguridad y la presencia policial en zonas de recreación y esparcimiento.