La Jefatura Departamental Nogoyá informó que, a raíz de una denuncia radicada en la Comisaría de Lucas González, se concretó la detención de un hombre de 30 años acusado de ingresar sin autorización al domicilio de su expareja durante la madrugada del domingo.

Según la denuncia, la mujer relató que mientras dormía escuchó ruidos dentro de su vivienda y descubrió que su expareja había ingresado por la fuerza. Tras una fuerte discusión, el individuo le arrebató el teléfono celular y lo arrojó por encima del tapial, al advertir que la víctima intentaba comunicarse con la Policía. Posteriormente, el agresor huyó saltando el muro perimetral.

Tras la intervención de la Unidad Fiscal, se libró una orden de detención que fue efectivizada en horas de la tarde por personal de la comisaría local. El sujeto fue trasladado y quedó alojado en dependencias de la Jefatura Departamental Nogoyá.

El hombre enfrenta cargos por los delitos de violación de domicilio, robo y desobediencia judicial, quedando a disposición de la Justicia local.