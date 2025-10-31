Desde la Jefatura Departamental Victoria se informó que en horas de la mañana de este viernes 31 de octubre, personal policial intervino en un hecho ocurrido en una vivienda deshabitada ubicada en la intersección de Mitre y Profesor Sánchez, donde se encontraba un individuo dentro del inmueble.

Según el parte oficial, a las 09:30 el personal de la Sección 911 recibió un llamado telefónico alertando sobre la presencia de un masculino desconocido que habría provocado daños en una abertura para ingresar al lugar.

Al llegar al sitio, los efectivos constataron la veracidad del hecho, hallando en el interior de la propiedad a un hombre de 25 años de edad, quien posee antecedentes penales.

De inmediato se informó a la Fiscalía en turno, que dispuso las actuaciones de rigor y la detención preventiva del individuo por el supuesto delito de usurpación en flagrancia.