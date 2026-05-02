Desde la Jefatura Departamental de Diamante se informó que personal policial de la Comisaría de Colonia Ensayo continúa desarrollando una estrategia operativa basada en retenes de control y presencia rotativa en distintos horarios, con el objetivo de reforzar la prevención en los loteos de la zona, mediante la identificación de personas y vehículos en tránsito.

En este marco, durante la noche del viernes, y como resultado de uno de estos procedimientos, efectivos policiales llevaron adelante la identificación rutinaria de un individuo en inmediaciones de un local comercial ubicado sobre la Ruta Nacional 11.

Al verificar sus datos, constataron que el hombre poseía un pedido de captura vigente en una causa vinculada a delitos contra la integridad sexual, requerido por uno de los Juzgados de Garantías de Paraná.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a las autoridades judiciales competentes, quienes dispusieron la detención del individuo, de 44 años de edad y domiciliado en la capital provincial.

El sujeto fue puesto a disposición del órgano judicial interviniente y posteriormente trasladado hacia la Alcaidía de Tribunales en Paraná, donde permanecerá alojado a la espera de nuevas disposiciones en la causa.