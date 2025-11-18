Desde la Jefatura Departamental de Victoria informaron que, este martes 18 de noviembre alrededor de las 11:40, personal policial de la Sección 911 y Video Vigilancia se presentó en una vivienda ubicada en la intersección de Vicente López, entre Marcos Paz y América, tras ser convocado por reiterados incidentes.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con un ciudadano de 38 años, quien ya desde la víspera había denunciado altercados y amenazas atribuidas a un hombre de 32 años y a su grupo conviviente. De acuerdo con lo informado, estas situaciones derivaron en la radicación de las correspondientes denuncias por parte del damnificado.

Ante los nuevos episodios, se dio inmediata intervención a la Fiscalía en turno. Como consecuencia de la conducta considerada inadecuada por parte del denunciado —quien se encontraba cumpliendo arresto domiciliario— la magistratura ordenó su traslado en calidad de detenido. El hombre fue alojado en la Alcaldía de Jefatura, donde quedó a disposición judicial.