En el marco de los operativos de control y prevención que la Policía de Entre Ríos realiza en distintos horarios y sectores de la ciudad de Diamante, en la noche de ayer domingo 12 de octubre una patrulla procedió a la identificación de dos personas que caminaban por la zona de calles Dr. Materi y Eva Perón.

Según informaron fuentes policiales a Paralelo 32, al advertir la presencia de los uniformados, los individuos intentaron descartarse de una mochila, motivo por el cual fueron inmovilizados en el lugar. Con la debida autorización judicial, los efectivos realizaron una requisa del elemento arrojado, constatando en su interior la existencia de sustancias estupefacientes.

Posteriormente, personal especializado de la Dirección de Toxicología determinó que se trataba de marihuana y cocaína en cantidades importantes, compatibles con fines de comercialización y venta.

Por cuestiones de competencia, tomó intervención el Juzgado Federal de Paraná, desde donde se dispuso que uno de los detenidos, mayor de edad, fuera trasladado a la Unidad Penal N° 1 de la capital entrerriana. En tanto, el segundo individuo fue identificado legalmente en sede policial y quedó en libertad, aunque vinculado al proceso judicial que se instruye en el marco de la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes.