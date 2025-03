Una joven de 23 años denunció que, mientras visitaba junto a sus hijos a su ex suegra, fue abordada de manera violenta por su ex pareja. El hombre, de 28 años, ya no residía en la vivienda, por lo que su presencia en el lugar no estaba prevista. Sin embargo, irrumpió de forma intempestiva, profiriendo insultos y generando un forcejeo con la mujer. Aunque no llegó a lesionarla, la situación derivó en un episodio de violencia.

Poco después del altercado, la joven se percató de la falta de su teléfono celular, un dispositivo TCL provisto por el Poder Judicial de Entre Ríos, ya que carecía de un equipo propio para instalar el Botón Antipánico ordenado por el Juzgado de Paz y Familia de Crespo. Esta medida había sido dispuesta a raíz de una denuncia previa por violencia de género contra el mismo individuo.

Ante la denuncia, la Fiscalía en turno y el Juzgado de Paz y Familia fueron notificados de los hechos, encomendándose la localización del acusado. Las dotaciones policiales de la dependencia se abocaron a la búsqueda, logrando dar con su paradero en la mañana de este viernes en Barrio Azul. El hombre fue reducido y, en su poder, se encontró el aparato telefónico sustraído, el cual fue formalmente secuestrado.

Por disposición de la Fiscalía, el detenido fue trasladado a la Alcaldía de Tribunales, tras cumplirse los procedimientos de rigor, que incluyeron el paso por la Oficina de Antecedentes y la examinación médica correspondiente. Asimismo, se ordenó la restitución del dispositivo a la denunciante, dado que el plazo de vigencia del Botón Antipánico continúa en curso.