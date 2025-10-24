Desde la Jefatura Departamental de Victoria se informó que, en la noche de este jueves 23 de octubre, alrededor de las 23:00 horas, personal de la Sección 911 y Video Vigilancia fue comisionado tras la activación de un botón antipánico en una vivienda ubicada en calle French al 400.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales procedieron a la detención de un hombre de 36 años de edad, quien se encontraba en el domicilio de su madre, pese a tener una medida de restricción vigente, la cual incumplió.

De inmediato, se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno, que dispuso que el detenido permanezca bajo custodia por el delito de Desobediencia Judicial en contexto de Violencia Familiar, iniciándose las actuaciones de rigor correspondientes.