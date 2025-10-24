Policiales
Detención por desobediencia judicial en contexto de violencia familiar en Victoria
Desde la Jefatura Departamental de Victoria se informó que, en la noche de este jueves 23 de octubre, alrededor de las 23:00 horas, personal de la Sección 911 y Video Vigilancia fue comisionado tras la activación de un botón antipánico en una vivienda ubicada en calle French al 400.
Al llegar al lugar, los efectivos policiales procedieron a la detención de un hombre de 36 años de edad, quien se encontraba en el domicilio de su madre, pese a tener una medida de restricción vigente, la cual incumplió.
De inmediato, se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno, que dispuso que el detenido permanezca bajo custodia por el delito de Desobediencia Judicial en contexto de Violencia Familiar, iniciándose las actuaciones de rigor correspondientes.
