El operativo fue llevado adelante por personal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales – Brigada Villaguay, en conjunto con efectivos de la División Drogas Peligrosas, Comisarías Lucas Sud Primera y Segunda y distintas áreas de la Jefatura Departamental.

El procedimiento se desarrolló sobre la Ruta Provincial Nº 20, a la altura del kilómetro 16, donde los uniformados realizaban recorridas preventivas orientadas a reforzar la seguridad y el control en áreas rurales.

Según se indicó oficialmente, durante la inspección los efectivos detectaron a dos ciudadanos realizando actividad cinegética con utilización de perros, sin contar con el permiso habilitante correspondiente ni con autorización del propietario del establecimiento rural donde se encontraban.

Además, los policías constataron la presencia de dos ejemplares de jabalí ya faenados, situación por la cual se procedió a labrar el acta de infracción conforme a la Ley Provincial de Caza Nº 4841.

Desde la fuerza recordaron que dicha normativa regula la actividad de caza en la provincia de Entre Ríos, estableciendo requisitos, restricciones y controles destinados a preservar la fauna silvestre, proteger el equilibrio ambiental y resguardar los derechos de los propietarios rurales.

Asimismo, destacaron que el operativo “Campo Seguro” busca fortalecer la prevención en zonas rurales mediante acciones coordinadas entre distintas dependencias policiales, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y seguridad a productores y vecinos del departamento.