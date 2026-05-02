El procedimiento se inició a partir de un llamado recibido en la Sala de Comando Radioeléctrico, que alertaba sobre un accidente en la zona. Al arribar al lugar, los efectivos constataron el despiste y posterior vuelco de una camioneta Volkswagen Amarok.

El vehículo era conducido por un hombre de 57 años de edad, oriundo de Villa Elisa, quien circulaba en sentido Oeste-Este y lo hacía sin acompañantes. Según las primeras manifestaciones recabadas en el lugar, el conductor habría perdido el control del rodado, impactando contra un puente y precipitándose desde el mismo.

Como consecuencia del siniestro, el conductor presentaba dolencias de carácter leve. Por este motivo, se solicitó la presencia de una ambulancia para su atención médica preventiva en el lugar.

En tanto, se iniciaron las actuaciones correspondientes con el fin de establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.