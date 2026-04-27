Según se indicó, personal de Comisaría Hernández tomó intervención tras recibir el aviso del incidente, constatando en el lugar la presencia de una camioneta Ford F100 que había despistado. El vehículo se encontraba apoyado sobre su lateral derecho, incrustado en una alcantarilla tras haber sobrepasado la banquina, con el frente orientado hacia el oeste y evidentes daños materiales. Al momento de la llegada de los efectivos, no había ocupantes en el rodado.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la camioneta circulaba en sentido este-oeste cuando, por causas que aún se tratan de establecer, su conductor —un hombre mayor de edad— perdió el control del vehículo, lo que provocó el despiste y un medio vuelco al alcanzar la zona del alcantarillado.

El conductor fue asistido inicialmente en la sala de primeros auxilios de la zona y posteriormente trasladado al Hospital San Blas, donde se le practicaron los estudios médicos correspondientes. Fuentes oficiales confirmaron que presentaba lesiones de carácter leve.