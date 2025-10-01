Al llegar al lugar, el personal constató que las personas involucradas en el siniestro ya habían sido retiradas del vehículo, por lo que la labor principal se centró en tareas de prevención y seguridad. Entre las acciones realizadas se incluyeron la desconexión de la batería del automóvil, la verificación de posibles riesgos de derrame de combustibles y fluidos, la señalización del área y el control preventivo del tránsito en la zona afectada. Además, los bomberos colaboraron en el resguardo del lugar hasta la finalización del operativo.

Según se informó oficialmente, en el procedimiento intervinieron dos dotaciones con un total de siete bomberos. No se registraron heridos que requirieran atención por parte del personal de emergencia.