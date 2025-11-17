Crespo- Por segundo año consecutivo el Paseo Tratado del Pilar será escenario de un importante evento que permitirá a la comunidad conocer las novedades de la temporada primavera-verano 2025 en materia de indumentaria.

El sábado 22 de noviembre, el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo, junto a la Red Institucional Crespo (RIC) y la agencia Vanesa Expotendencia de Paraná, llevarán adelante un desfile de modas en ese lugar.

La propuesta combinará nuevamente promoción comercial y difusión institucional, brindando un espacio de visibilidad para las casas participantes y los emprendimientos locales. Comenzará a las 20:00, frente a la sede de la institución, al aire libre.

Detalles

Claudia Plem, vicepresidenta de la entidad, explicó que “Algunas firmas que participaron en la edición anterior lo harán nuevamente, pero también tendrán fuerte presencia nuevos emprendimientos: Sendero Ropa urbana, Rey de Colores Indumentaria Infantil, Antonia ropa de niños y juvenil y Calceti ropa deportiva, junto a Pequeño rincón con lencería y Doly con ropa de hombre, mujer y adolescentes. El desfile contará además con shows artísticos. Se presentará el campeón mundial de bandoneón Aldo Taborda y la cantante Elizabeth Papalardo interpretará canciones melódicas. Habrá también numerosos sorteos”, detalló.

Agregó que “Es la misma modalidad del año pasado con una propuesta de alrededor de dos horas y media de duración. Habrá una gran puesta en escena con pantalla y luces a cargo de Franco Burgos y la conducción de la locutora Carina Haberkorn. Pondremos 400 sillas con diferentes precios de acuerdo a la ubicación, es el número que tuvimos el año pasado, donde se completó la capacidad, y esperamos ahora suceda lo mismo. Tenemos muchos sponsors y les ofrecemos la aparición en pantalla y las menciones a cargo de la conductora también”.

Entradas

Habrá servicio de cantina a cargo de la Red Institucional Crespo. Las entradas están disponibles en la sede del Centro Comercial, con distintas ubicaciones frente a la pasarela. También pueden adquirirse en los comercios participantes. Se venden a: Fila 1: $15.000, Fila 2: $12.000 y Fila 3: $10.000.

“Hicimos una convocatoria general para tiendas y roperías interesadas en participar, siempre las puertas están abiertas, apostando a tener variedad y estilos para gente de todas las edades. La idea es, en principio, mantenerlo al evento, e ir consolidándolo y mejorándolo en cada edición. Los últimos fueron los de la Asociación Deportiva y Cultural hace ya muchos años. Esta es nuestra segunda edición, de a poco queremos que vaya creciendo, siempre pensando en motorizar a este sector comercial, en un momento complejo para todos”, dijo Plem.

Otras actividades

Para el Centro Comercial es un año de intensa actividad, en la cuenta regresiva hacia los cincuenta años. Entre las principales acciones estuvo la recuperación y modernización del salón principal, destinado a reuniones, capacitaciones y eventos. Era necesario modernizarlo, con tecnología y comodidades acordes a tiempos actuales. El traslado de las oficinas nuevamente a calle Independencia, donde funcionará la atención al público, en un espacio más visible y cómodo, es otro adelanto, con el edificio de calle Tratado del Pilar adaptado a sector de cocina y apoyo para los salones.

La comisión resolvió que la sede lleve el nombre de Héctor Motta, en reconocimiento a su rol clave en la historia de la entidad. La reinauguración del espacio y el descubrimiento de la placa están previstos para el viernes 28 de noviembre a las 20.00, con presencia de autoridades y socios.

Además, el Centro presenta una nueva imagen institucional, con logotipo renovado. El original databa de 1976 y la idea fue aggiornarlo y reflejar la modernidad que buscan sus integrantes. Con la vista puesta en el 50º aniversario, planifican una gran cena para mayo de 2026, teniendo en cuenta que el 17 de ese mes se cumplirá el cincuentenario. Serán homenajeados quienes pasaron por la institución: presidentes, comisiones directivas y socios que contribuyeron a que el Centro sea el segundo más importante de la provincia, con más de 300 socios activos actualmente.