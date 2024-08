A casi 60 días de la desaparición de Enrique Fabiani, visto por última vez el 4 de junio en un campo en Entre Ríos, propiedad de Julio Lodi, la familia sigue sin noticias sobre su paradero. El único indicio hasta el momento es un cartucho disparado por la escopeta que Enrique llevaba el día de su desaparición, encontrado por un vidente durante un rastrillaje en el campo de Lodi. Las circunstancias en que se halló el cartucho han generado dudas en la familia, ya que el vidente afirma que fue llevado al rastrillaje por la Policía, mientras que las autoridades sostienen que fue por su propia voluntad.

Destruidos

Germán Fabiani, hijo de Enrique, expresó la devastación que vive su familia: "Estuve hasta el martes en Santa Clara, la verdad es que están destruidos. Ver a mi vieja llorando cuando me despedía, eso me parte por la mitad. Cuando llegué de Santa Fe tuve una comunicación con Rubén y me quebré porque no tolero esta situación". También mencionó que "mis hermanas tienen crisis de llanto, pero me parece que vamos a tener que aprender a vivir con esto".

Investigaciones

Sobre el pedido para que Gendarmería asuma la investigación, Germán aclaró: "Fue un pedido, pero no estamos desconformes con la gente de Investigaciones, el equipo de Ángel Ricle está haciendo un trabajo muy bueno. Cuando decimos que investiguen a la Policía, nos referimos a la parte de Abigeato".

Agregó: "No es que decimos 'investíguenlos a ellos' sin razón, es porque hubo irregularidades, como la adulteración del libro de Guardias, que es un delito. Además, el personal de la guardia me mintió a mí, a mi esposa y a una amiga. Si no tienen nada que ver, ¿por qué están mintiendo?".

Anhelo de respuestas

Germán también habló sobre sus expectativas de ser recibido por el jefe de los fiscales: "Primero espero que nos reciba y, como dice Rubén, saber si recibió las cinco notificaciones que le hicimos. Queremos que el fiscal tenga un tiempo de exclusividad para este caso, que se está estirando demasiado. Necesitamos avances rápidos".

Sencillo, pero crucial

El abogado querellante, Pagliotto, explicó la razón de su presencia junto a Germán Fabiani en los Tribunales de Paraná: "Ante cinco o seis pedidos nunca respondidos por el procurador general de la provincia, doctor García, se nos ocurrió venir directamente. Tal vez hay algún problema de conectividad o confusión y los correos no le han llegado".

Pagliotto enfatizó que su intención no es una guerra contra la Policía ni la Justicia: "Queremos pedir y exigir algunas correcciones a tiempo porque han pasado casi 60 días y no se sabe absolutamente nada sobre la suerte de Enrique Fabiani".