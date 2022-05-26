En el marco del Ciclo Domingos de Teatro, este domingo 29 se presentará en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, de Paraná, la obra ‘Fin del miedo’, de Marie Álvarez. La entrada es gratuita, con ingreso por orden de llegada.

Esta propuesta del grupo Abarajala de la ciudad de Viale pone el foco sobre la violencia de género. Cuenta con la actuación de María José Grinóvero, y la dirección de Amelia Uzín. La operación técnica corresponde a Diego Capurro y Heraldo Ludi; el video, a Nazareno Ghirardi; y la gráfica es de Zotake.

“A la memoria de todas las que nos faltan.

A la tristeza acumulada de todas las que quedamos.

A mis hermanas: nos deseo autodefensa y justicia.

A la conciencia de todos los ogros: que nunca tengan paz». Marie Álvarez