Nogoyá.- Pasaron doce días desde que el Juez de Instrucción y Garantías Gustavo Acosta, definiera a Nogoyá, en medios provinciales, como el “drugstore regional del narcotráfico”, lo que no solo disparó alarmas en la sociedad ante el grito de alguien que evidentemente tiene información fehaciente sobre ese obscuro mundo, generando reacciones en el ámbito político y policial.

Acosta cuestionó la presencia de reconocidos sicarios vinculados a organizaciones delictivas rosarinas, que operan bajo el amparo de figuras locales influyentes bajo el argumento de la reinserción social, e instó en esa línea a que se investigue el lavado de dinero lo que arrojaría un frente de combate al crimen organizado. Además se refirió al poder que tiene el dinero fácil para tentar a instituciones nobles, como las deportivas, y terminar copándolas.

Las repercusiones traspasaron los límites de la provincia y fue el diputado provincial de Santa Fe, Carlos Del Frade, el primero en referirse a lo denunciado por el juez de Garantías de Nogoyá.

El legislador realizó un historial sobre el comportamiento de las grandes organizaciones narco criminales exportadoras de América Latina, y fundamentalmente en nuestra zona del Primer Comando Capital. “A partir de ese anclaje que le dan las bandas barriales empiezan a ver que no les convienen las grandes ciudades, donde está el alto consumo garantizado, y lo que necesitan ahora son distintas alianzas que buscan meterse en el negocio grande y que pasan por el agua. Por eso, más allá de la coincidencia de que Diego Cuello esté presente en Nogoyá, lo que se está buscando es cómo esas bandas narcos que trabajan con la policía y punteros barriales, empiecen a vincularse con el negocio grande que pasa por la exportación. Esto es lo que cambió especialmente a partir de 2016 en adelante”, opinó.

Reconoció el legislador, en base a lo mencionado por Acosta, que el lavado de dinero narco “es mucho más difícil en los pueblos chicos, pero la circulación de dinero se puede hacer a través de distintas maneras o maniobras financieras en distintos lugares. Lo que creo es que (afincarse en estos pueblos) les da mucha tranquilidad en el manejo del territorio, de reuniones, de planificación, de comprar campos como está pasando en Nogoyá, Victoria, Rosario, en Puerto Gaboto, en Andino o Timbúes. Son todas localidades chicas de Santa Fe y de Entre Ríos y ahí puede ser más fácil el lavado de dinero a través de la compra de lotes, lo que logran, entre otras cosas, presionando a las autoridades locales, no tanto las políticas, pero sí municipales”, aseguro el legislador en Análisis Digital, apuntando a una “complicidad enorme de la Justicia Federal”.

“Estamos ante un grado de capitalismo tan duro, que al sistema financiero le interesa que el dinero del narcotráfico siga entrando, con lo cual esa preocupación de cierta parte de la política con cierta parte del poder judicial, siempre va a terminar yendo hacia abajo y nunca hacia arriba. Por eso ahora, lo que hay que controlar y por eso es tan importante la denuncia de lo que está pasando en Nogoyá es cómo se hacen cargo, una vez más, de los clubes de esos lugares más pequeños demográficamente. Lo que está todavía liberado y sujeto a que haya más violencia tiene que ver con lo de abajo; lo de arriba ha cambiado, se ha diversificado”.

El Jefe de Policía también dijo lo suyo

Ante el mismo medio donde Gustavo Acosta relató lo que está pasando en Nogoyá con las redes narcos, el Jefe de la Policía de Entre Ríos Claudio González, habló con el periodista y conductor del programa Cuestión de Fondo, Daniel Enz, y respondió acerca de la situación que se vive en la ciudad, sin entrar en mayores detalles, asegurando que se mantienen constantes investigaciones para combatir el narcotráfico.

“Uno de los compromisos que se asumió al iniciar la gestión junto al ministro de Seguridad y Justicia era no solo la prevención, sino el combate contra el narcotráfico. Respecto de la declaración del juez, (…) debo decir que se han realizado procedimientos, particularmente en la ciudad de Nogoyá. Como consecuencia de esos procedimientos se han efectuado detenciones y secuestros relacionados a causas de narcotráfico.

El funcionario policial también hizo mención a la presentación que el ministro Roncaglia hizo ante la legislatura entrerriana, de determinadas herramientas para combatir al narcotráfico y aclaró: “por un lado, tenemos el narcomenudeo, por eso dentro de la reorganización y la reestructuración planteada en esa reforma, hacía alusión de crear dentro del área de la Dirección de Toxicología, que serían Drogas Peligrosas en realidad dos áreas: una que tiene que ver propiamente con el narcomenudeo y otra con la narco criminalidad, apuntando directamente al lavado de activo del dinero, su fuente de financiamiento que en su mayoría proviene del narcotráfico”.

Para el jefe de policía, Nogoyá y gran parte de la provincia es una zona de tránsito para el narcotráfico, “no de producción” aseveró, “por eso trabajamos también coordinadamente con las fuerzas federales para no solo ir sobre el kiosquito, sobre el que está cerca de la esquina, sino contra el proveedor”.

Detallando a la labor realizada en relación a lo cuestionado por el Juez de Instrucción y Garantías, en lo que va de la actual gestión de gobierno se contabilizan 770 procedimientos de narcomenudeo a nivel provincial. “Respecto a Nogoyá, se hicieron siete procedimientos, de los cuales seis fueron con personas detenidas y otras tantas identificadas. No me voy a referir y no ampliaré lo de Nogoyá, porque la investigación sigue en curso” advirtió González deteniéndose en la figura de Diego Cuello: “Sin adentrarme en la investigación en sí, sobre determinada persona que se ha mencionado, no hemos observado algún tipo de movimiento. Esa investigación, vuelvo a decir, tiene que ver con la Justicia, que es quien la lleva adelante.

Por último, la autoridad policial contó que por primera vez la fuerza cuenta con profesionales contables en la Dirección de Investigaciones que apuntarán al lavado de dinero, anticipando además que está pronta a inaugurarse la nueva dependencia policial para la División Toxicología en Nogoyá. Según lo manifestado por el Jefe Departamental a Paralelo 32, el acto inaugural será el próximo 27 de noviembre.