La revista Time publicó el jueves su lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 2023 integrada este año por varios latinos, que van desde la estrella argentina Lionel Messi hasta los presidentes de Colombia y Brasil.

Según la publicación, las categorías de los seleccionados contemplan desde pioneros, líderes y titanes hasta artistas, innovadores e íconos.

Los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Gustavo Petro, de Colombia aparecen dentro de la lista de 20 líderes mundiales. La de íconos la integra el actor chileno Pedro Pascal. Entre los artistas, aparecen la mexicana Salma Hayek y la dominicana Zoe Saldaña. En titanes, el astro argentino Lionel Messi. Además, entre los líderes, resalta la labor de la activista mexicana María Herrera Magdaleno.

Luiz Inácio Lula da Silva

El brasileño inició su segundo mandato como jefe de Estado el pasado enero. Su perfil fue escrito por el ex vicepresidente estadounidense Al Gore, quien destacó «la voluntad política» del mandatario para combatir la crisis climática.

“Brasil eligió un nuevo camino al elegir a un líder climático en Luiz Inácio Lula da Silva. Lula se ha comprometido a reforzar la posición de Brasil en el mundo, renovando el compromiso del país con la democracia, la justicia y la equidad económica. Pero en ninguna otra área puede tener un impacto más significativo que en las crisis gemelas del clima y la biodiversidad».

«El liderazgo del Presidente Lula será fundamental en esta década decisiva para la acción climática”, agregó Gore.

Gustavo Petro

El pasado siete de agosto, Petro se convirtió en el primer presidente de la izquierda de Colombia. Gabriel Boric, encargado de describirlo en la publicación, elogió su programa, el cual calificó de «ambicioso y transformador», y lo describió como “un líder que toma decisiones difíciles y aprende rápido”.

Su homólogo chileno, quien lo acompañó en su posesión, dijo que tuvo la oportunidad de «estar allí para ver las calles de Bogotá llenas de gente y de esperanza». Resaltó también su «pragmatismo» y su «plan de paz para Colombia».

«Gustavo también se atreve a hablar de temas complejos, como el fracaso de la política antidrogas abanderada por Estados Unidos y la necesidad de reformarla; la justa distribución de la riqueza en su país y en el mundo; y el imperativo de cuidar el medio ambiente en el contexto de una crisis climática global», agregó Boric, quien expresó además su respeto hacia él y hacia sus proyectos.

Pedro Pascal

Nació en Santiago de Chile y ha participado en producciones como ‘Game of Thrones’, ‘The Last of Us’, ‘CSI’ y ‘Los ángeles de Charlie’, entre otras. Fue ganador del Emmy.

La actriz Sarah Paulson, en la revista TIME, lo describió como «poderoso, conmovedor, hilarante, tonto, capaz de tener las conversaciones más profundas, dispuesto a sostener tu cabello hacia atrás cuando estás enferma, y en posesión de los hombros más anchos para apoyarse».

Afirma que lo conoce hace 30 años y resalta su belleza y luz interior: «No es un producto, es real. Por eso ha aterrizado con tanta seguridad en el cosmos, con una fuerza tan demoledora».

Salma Hayek

La actriz mexicana Salma Hayek fue una de las primeras actrices latinas en incursionar en la industria de Hollywood. En palabras de su colega española, Penélope Cruz, Hayek es «una gran observadora y siente todo profundamente. Es fuerte pero sensible, y puede leer muy bien a las personas. Eso es lo que la convierte en una gran actriz, su capacidad para ponerse en el lugar de otra persona».

Cruz dice que conoció a Salma cuando recibió su primera oferta para hacer una película EEUU: «Conocerla fue como reencontrarse con una hermana a la que no habías visto en mucho tiempo. Fue 100 % de confianza desde nuestra primera conversación». «Es increíblemente generosa, es algo que extiende a todos, pero especialmente a otras mujeres», agregó.

Resaltó su autenticidad, su trabajo en la película ‘Magic Mike’s Last Dance’, en la que interpretó a Frida Kahlo, y cómo abrió las puertas en EEUU para que otras actrices la siguieran.

Zoe Saldaña

La actriz Zoe Saldaña fue ​descrita por su compañera Mila Kunis, como «la más ruda de la industria del entretenimiento». Destacó su “poderosa presencia en pantalla y su capacidad para asumir cualquier papel con facilidad”.

Kunis resaltó en la publicación que “Zoe también ha sido una pionera para las mujeres y la gente de color en Hollywood, rompiendo barreras y abogando por una mayor diversidad y representación”. Dice que «no tiene miedo de hablar por lo que cree y usa su plataforma para tener un impacto positivo».

Aseguró que Zaldaña, hija de madre puertorriqueña y padre dominicano, y quien ha ganado reconocimiento en Hollywood por participar en películas como Avatar y en el universo de Marvel, tiene gran estilo y una fanaticada que la «adora por su talento, actitud y espíritu feroz», pero resaltó que valora su amistad y su papel como madre y compañera.

Lionel Messi

El astro del fútbol mundial, Lionel Mess​i, fue​ exaltado por el extenista suizo Roger Federer por su grandeza: «Los récords de goles y campeonatos de Lionel Messi no necesitan ser relatados aquí. Lo que me llama la atención de Messi, de 35 años, es su grandeza constante durante tantos años. Esto es tan difícil de lograr y luego mantener».

Dice Federer que tras poner fin recientemente a su carrera deportiva se percató de «cuánto peso» llevan los deportistas, sin darse cuenta y que, en el caso del argentino, «ese peso probablemente se sienta más grande, ya que representa tanto a un club de renombre mundial como a un país muy apasionado».

El suizo recuerda haber conocido a Diego Armado Maradona y a Gabriel Batistuta y cómo se convirtieron en sus jugadores argentinos favoritos y en su inspiración. «Ahora Messi puede inspirar a las generaciones futuras. Solo puedo esperar que podamos ver su creatividad y arte únicos por un poco más de tiempo», agregó Federer, finalizando su escrito con un «Gracias, Leo».

María Herrera Magdaleno

La activista de 73 años se ha dedicado a buscar las personas desaparecidas en Méxic​o Su perfil, ​escrito por la periodista de TIME Ciara Nugent, dice que Herrera «ayuda a liderar un movimiento de miles de personas al que nadie quiere unirse».

Nugent señala que, después de no tener rastro alguno de cuatro de sus ocho hijos y no recibir ayuda del sistema de justicia mexicano, se unió a otras familias que decidieron buscar a sus familiares por sus propios medios.

‘Doña Mary’, como la describe, «ayudó a fundar en 2014 una red nacional de colectivos locales que enseñan a las personas cómo investigar la desaparición de un ser querido. En mayo de 2022 se reunió con el papa Francisco y en noviembre demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber investigado la desaparición de sus hijos».

«Los defensores de los derechos humanos dicen que tales esfuerzos están aumentando la presión sobre los líderes de México para que respondan a la crisis», agrega la revista.