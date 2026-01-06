Desde este martes 6 de enero volvieron a funcionar las cabinas de peaje sobre la Ruta Nacional 174, en el estratégico enlace vial que une las ciudades de Victoria y Rosario. La reactivación del cobro se da en el marco del inicio de la nueva concesión vial y trae un cambio clave: el sistema de pago será exclusivamente electrónico, sin uso de efectivo.

La concesión está a cargo de Conexión Alto Delta S.A., una unión transitoria de empresas integrada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietrobono. Con esta nueva etapa, se reabrió el cobro en la Estación de Peaje Isla La Deseada, bajo la modalidad de Pago Automático.

En esta primera fase, el único medio habilitado para abonar el peaje es TelePASE. Por tal motivo, se recomienda especialmente a transportistas y conductores particulares que tengan previsto transitar por el enlace vial Victoria–Rosario que gestionen con antelación su adhesión al sistema, a fin de evitar demoras, desvíos o eventuales sanciones.

Desde la concesionaria indicaron que la implementación del pago electrónico apunta a modernizar el sistema de cobro, agilizar la circulación y mejorar la seguridad vial. No obstante, remarcaron la importancia de que los usuarios adopten una serie de recaudos básicos.

Entre las principales recomendaciones se destacan respetar los límites de velocidad y la señalización existente, ya que las cabinas operan de forma automática, y mantener la distancia de seguridad sin detenerse innecesariamente. Asimismo, se advierte que circular sin TelePASE puede derivar en sanciones o en la obligación de desviarse, lo que implica mayor tiempo de viaje y aumento de riesgos.

Cómo adherirse al sistema TelePASE

Quienes aún no cuenten con el dispositivo pueden obtenerlo de manera rápida y sencilla siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio oficial telepase.com.ar o a plataformas asociadas como Mercado Pago o MODO. Completar el formulario en línea con los datos personales, la patente del vehículo y el medio de pago elegido (tarjeta de crédito, débito o billetera virtual). Seleccionar la modalidad de entrega: envío a domicilio en 24 horas hábiles (con costo adicional) o retiro gratuito en alguno de los más de 300 puntos de adhesión, como estaciones de servicio o centros viales cercanos a Gualeguaychú. Activar el TelePASE desde la web o la aplicación y colocarlo en el parabrisas, generalmente detrás del espejo retrovisor. Tener en cuenta el período de habilitación, que puede demorar entre 72 y 96 horas hábiles en toda la red vial.

De manera complementaria, la adhesión también puede realizarse por WhatsApp al 11-2372-7757, llamando al 0800-122-7273 o en cabinas especiales de peaje adaptadas para este trámite.

Con esta modalidad, la ruta 174 inicia una nueva etapa de operación, en la que la tecnología busca facilitar el tránsito diario y mejorar la experiencia de quienes circulan por uno de los corredores viales más importantes de la región.