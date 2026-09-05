Fin de semana
Desde hace 15 años la misma pasión
El Encuentro Nacional de Autos Clásicos y Antiguos se desarrolla este fin de semana • Cientos de coches, réplica a escala del Crucero ARA General Belgrano, actividades vinculadas a Malvinas, gastronomía, emprendedores, artesanos y muestra Crespo Colecciona.
ESTE CONTENIDO ES SOLO PARA SUSCRIPTORES
ACCEDÉ A ESTE Y A TODOS LOS CONTENIDOS EXCLUSIVOSSuscribite y empezá a disfrutar de todos los beneficios
autor
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar