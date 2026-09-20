Producción
Desde el municipio apoyan a emprendedores con capacitaciones y muchos desafíos
La Secretaria de Producción municipal, Pamela Padularrosa repasó las acciones del área y destacó el trabajo articulado con UNER e INTA • Oficina de Empleo • Programa provincial Amaneceres • Producción de miel y agroecología hortícola.
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