La temporada más mágica del año está por llegar, y Spotify se posiciona como el aliado perfecto para llenar tus días de espíritu navideño al ritmo de los jingles clásicos y modernos que tanto amamos.

Desde icónicos éxitos como “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey y “Last Christmas” de Wham!, hasta versiones frescas como “A Nonsense Christmas” de Sabrina Carpenter y el innovador cover bilingüe de “Jingle Bell Rock” de Maria Becerra, Spotify tiene algo para todos los gustos.

Funciones imperdibles para una experiencia navideña única

Ya sea que estés decorando el arbolito, cocinando el tradicional vitel toné o compartiendo momentos con tus seres queridos, estas funciones de Spotify llevarán tu celebración al siguiente nivel:

Jam: Crea listas de reproducción colaborativas en tiempo real. Ideal para que todos tus invitados sumen sus canciones favoritas desde cualquier dispositivo y llenen la noche de buena música.

Crea listas de reproducción colaborativas en tiempo real. Ideal para que todos tus invitados sumen sus canciones favoritas desde cualquier dispositivo y llenen la noche de buena música. Lyrics: No te pierdas ni una palabra de tus jingles favoritos. Esta herramienta muestra las letras en tiempo real, perfecta para armar sesiones de karaoke con los clásicos de Michael Bublé y otros artistas icónicos.

No te pierdas ni una palabra de tus jingles favoritos. Esta herramienta muestra las letras en tiempo real, perfecta para armar sesiones de karaoke con los clásicos de Michael Bublé y otros artistas icónicos. Playlists personalizadas: Desde “Feliz Navidad” hasta “Cena Navideña” y “Villancicos Navideños”, Spotify cuenta con una selección oficial para cada momento festivo. Además, las recomendaciones personalizadas te sorprenderán.

Desde “Feliz Navidad” hasta “Cena Navideña” y “Villancicos Navideños”, Spotify cuenta con una selección oficial para cada momento festivo. Además, las recomendaciones personalizadas te sorprenderán. Modo sin conexión: Descargá tus canciones y playlists preferidas para disfrutar de la música incluso si el Wi-Fi no llega a todos los rincones de la fiesta.

Spotify: la banda sonora de tus fiestas

La plataforma no solo reproduce música, sino que se integra a tus momentos más especiales, adaptándose a tus gustos y necesidades. Este año, Spotify suma nuevas herramientas que elevan la conexión y personalización, haciendo de cada experiencia algo único.

Ingresá aquí para revivir los mayores éxitos navideños, explorar las playlists oficiales y descargar los covers que marcarán esta temporada.