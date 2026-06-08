Ramírez- La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente Paulo Freire de General Ramírez comunica que DESCONVOCA el llamado a concurso del día 5 de marzo de 2.018 por indicación de Jurado de Concursos.

Llamado a concurso docente (desconvocado)

La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente “Paulo Freire” de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución C.G.E. Nº 2300/12 de los Consejos Evaluadores Institucionales, desde el día lunes 5 de marzo los siguientes espacios curriculares por 5 (cinco) días hábiles: Profesorado de Lengua y Literatura: Sociología de la Educación: 3º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos, Filosofía u homólogos, Ciencias de la Educación u homólogos, Sociología u homólogos, Antropología u homólogos, Filosofía, Psicología y Pedagogía, Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales, Filosofía, Pedagogía y Ciencias Sociales, Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias de la Educación, Pedagogía y Ciencias de la Educación, Filosofía y Ciencias de la Educación, Psicología y Pedagogía, Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: viernes de 20:10 a 22:10 horas. Lengua y Literatura Clásica II: Griego: 3º Año, anual, 4 horas, STF. Requisitos: Profesor de/en: Lengua y Literatura u homólogos, Castellano u homólogos, Castellano, Literatura y Latín, Letras u homólogos, Letras Modernas, Literatura, Literatura, y Castellano, Lengua y Literatura Castellana, Castellano y Latín, Castellano, Literatura e Historia, Literatura Clásica, Lenguas Clásicas u homólogos, Comunicación Social, Ciencias del Lenguaje y de la Comunicación u homólogos, Ciencias de la Comunicación, Profesor de Enseñanza Media y Superior en Letras (especialización Griego), Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: martes de 20,10 a 22,50 horas; Profesorado de Educación Inicial: Psicología Educacional: 2º Año, anual, 3 horas, STF. Requisitos: Profesor de/en: Psicología u homólogos, Psicopedagogía, Filosofía y Psicopedagogía, Filosofía, Psicología y Pedagogía, Psicología y Ciencias de la Educación, Psicología y Pedagogía, Psicología Social, Lógica, Psicología y Ciencias de la Educación, Licenciado de/en: Psicología, Ciencias de la Educación, Psicopedagogía. Día y Horario de dictado: Lunes de 16:00 a 18:00 horas. Práctica Docente III: 3º Año, anual, 4 horas, STF. Equipo de Cátedra: Perfil Generalista: Profesor de/en Pedagogía u homólogos, Ciencias de la Educación u homólogos, Filosofía, Psicología y Pedagogía, Filosofía y Pedagogía, Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación, Sociología u homólogos, Filosofía u homólogos, Psicología y Ciencias de la Educación, Pedagogía y Ciencias de la Educación, Filosofía y Ciencias de la Educación, Psicología y Pedagogía, Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: miércoles de 19,30 a 21,30 horas. Filosofía: 2º año, anual, 3 horas, STF. Requisitos: Profesor de/en: Filosofía u homólogos, Filosofía, Pedagogía y Latín, Filosofía y Ciencias de la Educación, Filosofía, Psicología y Pedagogía, Filosofía y Pedagogía, Filosofía y Psicología, Ciencias de la Educación u homólogos, Ciencias Sagradas u homólogos, Teología y Ciencias de la Religión, Licenciado de/en: Filosofía, Ciencias de la Educación, Sociología, Antropología. Día y Horario de dictado: lunes de 18,40 a 20,50 horas. Profesorado de Educación Primaria: Filosofía: 2º Año, anual. 3 horas, STF. Requisitos: Profesor de/en: Filosofía u homólogos, Filosofía, Pedagogía y Latín, Filosofía y Ciencias de la Educación, Filosofía, Psicología y Pedagogía, Filosofía y Pedagogía, Filosofía y Psicología, Ciencias de la Educación u homólogos, Ciencias Sagradas u homólogos, Teología y Ciencias de la Religión, Licenciado de/en: Filosofía, Ciencias de la Educación, Sociología, Antropología. Día y Horario de dictado: jueves de 18:10 a 20:10 horas. Los aspirantes deberán presentar Ficha de inscripción, currículum vitae y carpeta de antecedentes completa, fotocopias debidamente autenticadas y foliadas (Circular 15/2012 Jurado de Concursos Nivel Superior) en el Instituto, calle 29 de septiembre 110, General Ramírez, Entre Ríos. Telefax (0343) 4901893 en el horario de 16 a 20 horas.