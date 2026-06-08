Desconvocatoria a llamado a concurso docente
La Rectoría de la EET Y S N1 de Nogoyá y su Extensión Áulica ESJA Nº 2 “30 de Octubre” de General Ramírez DESCONVOCA el concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 80º, por el término de 3 (tres) días hábiles.
TÉCNICO SUPERIOR EN GASTRONOMÍA: 3 (tres) días hábiles por Artículo 80º
Espacio UDI de acompañamiento a Introducción a la Cocina: 1º Año. Anual 2 horas. STF.
TÉCNICO SUPERIOR EN GASTRONOMÍA: 3 (tres) días hábiles por Artículo 80º
Espacio UDI de acompañamiento a Cocinas Étnicas 2º Año. Anual 2 horas. STF.
TÉCNICO SUPERIOR EN GASTRONOMÍA: 3 (tres) días hábiles por Artículo 80º
Espacio UDI de acompañamiento a Taller de Repostería y Pastelería 2º Año. Anual 2 horas. STF
Cabe aclarar que será llamado nuevamente con las correscciones correspondientes.