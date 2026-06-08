Desconvocan a concurso docente en María Grande
El Instituto de Educación Superior «República de Entre Ríos» de la ciudad de María Grande DESCONVOCA por error en la convocatoria el concurso por presentación de carpetas de antecedentes y proyecto pedagógico publicado a partir del miércoles 1 de Marzo de 2017, para cubrir con carácter de STF las siguientes funciones:
TECNICATURA SUPERIOR EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.
Extensión áulica Seguí, Horario de funcionamiento lunes a viernes desde las 18:30 hs a 22:30hs en EET Nº68 Facundo Arce.
FUNCION: COORDINADOR DE EXTENSION AULICA,24 horas cátedra, STF
PROFESORADO DE EDUCACION TECNOLOGICA.
Extensión áulica Estación Sosa, Horario de funcionamiento lunes a viernes desde las 18:30 hs a 22:30hs en Escuela Secundaria Nº 65 Justo J. de Urquiza.
FUNCION: COORDINADOR DE EXTENSION AULICA, 12 horas cátedra, STF
TECNICATURA SUPERIOR EN ADMINISTRACION PÚBLICA.
Extensión áulica Seguí, Horario de funcionamiento lunes a viernes desde las 18:30 hs a 22:30hs en Escuela Secundaria Nº 8 Enrique Tabossi.
FUNCION: COORDINADOR DE EXTENSION AULICA, 24 horas cátedra, STF
TECNICATURA SUPERIOR EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE.
Extensión áulica Pueblo San Julián, Estación El Pingo, Horario de funcionamiento lunes a viernes desde las 18:30 hs a 22:30hs en Núcleo de Acceso al Conocimiento (NAC)
FUNCION: COORDINADOR DE EXTENSION AULICA, 24 horas cátedra, STF
Asimismo informa que continúan vigentes los demás espacios concursados en la misma publicación. Por consultas dirigirse a la institución sede sita en Carlos A. López 517 (Esc. N°209 “P. Varisco”) de María Grande en el horario de 16 a 19 hs. o al teléfono fijo 4947119.