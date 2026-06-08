Hernández.- En la última sesión del Concejo Deliberante se trató una ordenanza presentada por el Poder Ejecutivo destinado a la venta de terrenos municipales. La medida logró amplio apoyo y consenso dado a que se trata de terrenos que no tenían destino previsto a corto o mediano plazo, y en la actual coyuntura la venta de éstos inmuebles y la posibilidad de construcción de viviendas por parte de los adquirentes dará un impulso a la paralizada economía local, generando demanda de mano de obra y asimismo contribuir a las arcas municipales.

La iniciativa autoriza la enajenación de 10 lotes de diferentes dimensiones y por la modalidad de licitación.

Posteriormente se presentó una segunda ordenanza relacionada a una anterior venta de terrenos que llamó la atención. La norma establece enmendar un error que se cometió en el año 2012 y que resultaba imprescindible corregir. Resulta que, en tal oportunidad el Municipio enajenó por venta directa un lote de 850 m2 a una vecina de la localidad mediante la ordenanza 698/12, dicha norma da cuenta de los datos catastrales del terreno vendido y lo identifica como “Lote 2”, y por cuestiones que no están del todo claras, la propietaria edificó sobre el “Lote 3”, lindero al efectivamente adquirido.

La cadena de errores adquiere ribetes preocupantes: la falta de escrituración por la venta de un terreno público, la supuesta falla del Agrimensor German F. Ibars (matricula 24.133) al mensurar un lote equivocado, la falta de control de la oficina de Catastro y de Rentas Municipales y la falta de seguimiento del Concejo Deliberante, que luego de aprobar las ordenanzas se desentiende del control de ejecución, etc…

Si bien es un problema de vieja data y que la norma presentada por la actual gestión tiende a enmendar un error cometido en el año 2012, no deja de llamar la atención los baches que presentan los sistemas de control municipal. La ordenanza en cuestión fue aprobada por unanimidad y sobre tablas, sin ningún tipo de indagación ni asignación de responsabilidades.