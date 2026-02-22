En un operativo conjunto de máxima seguridad, la Justicia Federal logró desbaratar un presunto plan de sicariato que habría sido organizado desde el interior de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. El objetivo del atentado eran el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, el fiscal federal ante el Tribunal Oral, José Ignacio Candioti, y el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

La maniobra fue detectada a partir de tareas de inteligencia interna y derivó en un allanamiento dentro del penal, donde se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones manuscritas, documentación relevante y dosis de cocaína. El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, y el fiscal federal Pedro Rebollo, quienes intervinieron de manera inmediata ante la gravedad de la información recabada.

El presunto autor intelectual

La investigación, que se manejó con estricto hermetismo, señala como principal implicado al narcotraficante diamantino Leonardo Airaldi, actualmente alojado en el Pabellón E de la unidad penitenciaria. Según los datos recolectados, Airaldi habría ofrecido 40.000 dólares a un sicario de nacionalidad uruguaya para concretar los asesinatos durante el período de vacaciones de los magistrados.

El plan criminal tenía como trasfondo el inminente inicio del juicio oral contra Airaldi y otras 13 personas por narcotráfico, previsto para el próximo 24 de febrero. De acuerdo con el testimonio de un testigo clave dentro del penal, el jefe narco buscaba “vengarse” del juez Ríos por la instrucción de la causa y del fiscal Candioti ante el pedido de 15 años de prisión formulado por la fiscalía.

Fuerte respaldo político

Tras conocerse el intento de atentado, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, expresó públicamente su repudio y destacó el accionar coordinado del Estado provincial y la Justicia Federal.

“Intentó desde la cárcel organizar un atentado contra la Justicia y el Estado”, señaló el mandatario a través de sus redes sociales. Además, afirmó que la maniobra “fue neutralizada gracias al profesionalismo del Servicio Penitenciario y a la rápida intervención de la Justicia Federal”.

Frigerio calificó el hecho como “un ataque directo a la Justicia y al Estado de Derecho”, subrayando la gravedad institucional del intento de asesinato contra funcionarios que investigan delitos complejos vinculados al narcotráfico.

“Mi respaldo absoluto a quienes enfrentan al narcotráfico con coraje y determinación. En Entre Ríos no vamos a retroceder frente al delito”, concluyó el gobernador, quien también manifestó haber mantenido contacto durante toda la jornada con los funcionarios amenazados, especialmente con el ministro Roncaglia.

Un mensaje contra el narcotráfico

El intento de atentado expone la magnitud de las estructuras criminales que, aun desde el encierro, buscan influir o interferir en procesos judiciales de alto impacto. La rápida intervención de las autoridades permitió frustrar el plan antes de que pudiera concretarse, evitando lo que hubiera significado un hecho de extrema gravedad institucional en la provincia.

La causa continúa bajo investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días. Mientras tanto, el Gobierno provincial reiteró su postura: “No nos van a intimidar. Para los delincuentes no hay lugar en Entre Ríos”.