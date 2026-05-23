Un importante procedimiento policial llevado adelante este viernes en la ciudad de Villaguay permitió desarticular un presunto centro clandestino de acopio y reparación de armamento en la zona norte de la localidad.

El operativo fue realizado por la Policía de Entre Ríos y también derivó en el secuestro de droga y otros elementos de interés para la investigación.

Según se informó oficialmente, la intervención fue el resultado de tareas de inteligencia y un trabajo coordinado entre distintas áreas policiales.

Una denuncia anónima activó la investigación

El procedimiento tuvo origen en una denuncia recibida a través del canal de comunicación ciudadana impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, mediante la línea de WhatsApp (0343) 6220488, habilitada para realizar denuncias anónimas y seguras las 24 horas.

A partir de esa información, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Villaguay inició tareas de campo y seguimiento para verificar los datos aportados.

Una vez reunidas las pruebas que, según la investigación, respaldaban la veracidad de la denuncia, se solicitó la correspondiente orden judicial.

Con autorización del Juzgado de Garantías de Villaguay, se concretó el allanamiento.

Secuestraron un arsenal y droga

Como resultado del operativo, los efectivos incautaron una importante cantidad de armamento, municiones y otros elementos vinculados a la causa.

Entre los secuestros se encuentran:

Dos escopetas de doble cañón (calibres 16 y 12)

(calibres 16 y 12) Un aire comprimido modificado a calibre .22

Un arma de fabricación casera tipo tumbera

Seis revólveres de distintos calibres (.38 special, .32 y .22)

(.38 special, .32 y .22) Réplicas de pistolas de aire comprimido

Miras telescópicas

Gran cantidad de cartuchería

Vainas servidas

Además, se secuestraron 1.080 gramos de marihuana no compactada, hallazgo que sumó la intervención de áreas especializadas en narcóticos.

Las autoridades calificaron el hallazgo como un importante secuestro dentro del marco de la investigación.

Un detenido y causa judicial en curso

Durante el procedimiento, un hombre fue detenido y trasladado a la Jefatura Departamental Villaguay para su correcta identificación.

Posteriormente quedó formalmente supeditado a la causa judicial en curso, mientras avanza la investigación para determinar el origen de las armas, el posible destino del material secuestrado y eventuales responsabilidades penales.

Hasta el momento, no trascendieron oficialmente mayores datos sobre la identidad del involucrado.

Trabajo articulado entre distintas áreas policiales

Del operativo participaron distintas divisiones de la Policía de Entre Ríos, en una intervención coordinada.

Tomaron parte:

Subjefatura Departamental Villaguay

División Investigaciones e Inteligencia Criminal

Sección Judiciales

Grupo Especial

División Policía Científica

División Drogas Peligrosas

El despliegue permitió asegurar el lugar, secuestrar evidencia y avanzar con pericias y actuaciones judiciales.

Seguridad y participación ciudadana

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el procedimiento también refleja la importancia de los canales de participación ciudadana para denunciar actividades delictivas.

La línea anónima de WhatsApp fue presentada como una herramienta para reportar situaciones vinculadas a:

Venta de drogas

Acopio ilegal de armas

Actividades delictivas en barrios y zonas urbanas

Según remarcaron, la reserva de identidad de quienes realizan denuncias está garantizada.

La investigación continúa bajo la órbita judicial, mientras el operativo dejó al descubierto una estructura que presuntamente funcionaba como centro clandestino de acopio y reparación de armamento.