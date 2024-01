La reciente decisión de liberar por completo las exportaciones de carne vacuna en Argentina ha generado diversas reacciones en diferentes sectores. Mientras que los frigoríficos exportadores celebran la eliminación de restricciones que venían reclamando, otros actores expresan su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en el mercado interno, especialmente en términos de competencia de precios.

En el marco del cambio de políticas propuestas por la administración de Javier Milei, el representante entrerriano de Coninagro en la Mesa Nacional de la Carne, Gonzalo Álvarez Maldonado, buscó tranquilizar a la población al asegurar que la medida no afectará el normal abastecimiento en Argentina. Destacó que el 70% de la producción se destina al consumo interno, y solo el 30% se exporta, en comparación con otros países como Uruguay, donde la proporción es inversa. Álvarez Maldonado subrayó la importancia del papel de los consumidores en la regulación de precios y señaló que la medida no debería impactar en el corto plazo. “Esta medida no tiene que incidir en el precio de la carne, para nada. No va a incidir en este mes ni en el que viene. De hecho, este abrupto aumento que hubo en los alimentos, incluso de la carne, no lo convalidó el soberano, que es el pueblo, por lo que hubo una baja. Hoy eso será lo que regirá en el futuro”, afirmó.

Sin embargo, a pesar de las afirmaciones optimistas, existen desafíos evidentes en el horizonte. Según datos de La Ganadera, los precios de la hacienda aumentaron entre un 30 y 40% en diciembre, trasladándose al mostrador, principalmente en la primera mitad del mes. Al respecto, el especialista puntó sobre todo a un problema climático. Según indicó, la carne estuvo “muy barata” durante los meses de sequía por la sobreoferta de vacunos en el mercado y, por una cuestión estacionaria, aumentó a fin de año. No obstante, señaló que un porcentaje retrocedió porque la gente no lo aceptó.

Asimismo, aseguró que en la provincia se sumó otro factor que provocó un aumento de la oferta para regular el precio durante el último tramo de 2023. “En Entre Ríos la situación se empeoró por la crecida del río Paraná, que obligó a sacar la hacienda de las islas y no encontraron campos porque no había pastos”, señaló.

Álvarez Maldonado admitió que probablemente habrá un nuevo aumento de precios en febrero y marzo debido a una menor oferta de cabezas de ganado.

El representante de Coninagro también destacó que la apertura de mercados internacionales lleva tiempo y no garantiza la venta de los mismos cortes. Hizo hincapié en que las negociaciones comerciales son procesos prolongados y complejos. Además, expresó su preocupación por un posible aumento del 15% en las retenciones, según lo propuesto en la "Ley Ómnibus", lo que podría desalentar las exportaciones.

Álvarez Maldonado instó a la necesidad de una política ganadera a largo plazo para recomponer y aumentar el stock ganadero, así como para mejorar la oferta y relación de precios. Criticó las gestiones gubernamentales de los últimos años y resaltó la importancia de políticas activas para evitar la liquidación del ganado. En relación a este tema, planteó: “Tenemos una cultura cárnica muy buena. En el país de las vacas, no puede faltar la carne. Lo que pasa es que teníamos hace 40 años atrás 60 millones de cabezas de ganado y éramos 30 millones de argentinos. Hoy somos 45 millones de argentinos y tenemos prácticamente lo mismo. ¿Qué pasó? Se liquidaron y no hubo políticas activas”.

Finalmente, el representante de Coninagro enfatizó la importancia del eslabón de la comercialización, señalando que el 60% de las ventas de carne se realiza en carnicerías y el 40% en supermercados. Destacó la necesidad de programas que lleguen a todos los sectores, haciendo hincapié en que el consumidor desempeñará un papel clave en la regulación de precios mediante sus decisiones de compra.