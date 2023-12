En medio de días intensos, el intendente de Diamante, Ezio Gieco, se encuentra inmerso en una realidad compleja que demanda trabajo arduo y decisiones estratégicas para sacar a la ciudad adelante. "Han sido días intensos de mucho trabajo. Recibimos precipitaciones importantes que nos complicaron, y las obras en curso también generaron desafíos adicionales. Pero estamos aquí con muchas ganas de trabajar y sacar a la ciudad adelante", expresó el intendente Gieco.

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la administración municipal es la situación económica y financiera. Gieco señaló que existen deudas con recursos afectados y una deuda significativa de 50 millones de pesos. "Nos vamos reuniendo con los prestadores y les explicamos cómo está la situación. La mayoría de las deudas son por maquinaria rota, y aunque tenemos maquinaria que retirar, necesitamos dinero para hacerlo", explicó.

El intendente también compartió sus preocupaciones sobre la transición con el ex intendente Darrichón. Según Gieco, el diálogo fue breve, y la carpeta con obras y recursos prometidos en la transición no se ha materializado. "El relato era uno, y nos encontramos con otra cosa. Estamos reparando máquinas y tratando de brindar servicios como podemos, priorizando el pago de sueldos en un contexto de inflación que complica la adquisición de repuestos", agregó.

En cuanto al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la Ley Ómnibus impulsada por el presidente Milei, Gieco afirmó que lucharán por los recursos del municipio. Aunque está de acuerdo con la mayoría de las disposiciones, destacó que ciertas situaciones, como el pago de una factura por más de 42 mil de pesos por un cuadro encargado por el ex intendente, no son justas. "Estamos viendo los planes Potenciar, y a quienes no cumplan con su función, los daremos de baja. También propuse al gobernador Frigerio reasignar esos planes", comentó.

Sobre el diálogo con el gobernador Frigerio, el intendente expresó que es excelente y que la relación se remonta a 2013. A pesar de los desafíos actuales, destacó la forma de trabajo distinta de su grupo y la voluntad de salir adelante. "En Diamante, el Parque Industrial está por desarrollarse. A pesar de que no son meses fáciles para gestionar, le pondremos toda la voluntad y saldremos adelante", concluyó el intendente.