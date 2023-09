Crespo- ¿Alguna vez te fastidió tener que abrir la cartera o la mochila y mostrarle tus cosas a un empleado cuando salís de un comercio? ¿Alguna vez te dijeron “los cambios son sólo de lunes a viernes”?

Estos son sólo algunos de los derechos básicos que todos los días se pasan por encima. A veces los conocemos y dejamos pasar los abusos para evitar una discusión o un mal momento, pero también es cierto que muchas otras los dejamos pasar por ignorancia.

Cambios, garantías y tiempos legales

“Compraste un par de zapatillas o una prenda, algo falló y vos preferís cambiarlo en lugar de repararlo, entonces te dan un cupón o voucher. En esos casos lo importante es que respeten el valor de lo comprado. Deberían darte un voucher por otras zapatillas o por el importe "actualizado", caso contrario, tal vez cuando vas a cambiarlo ya aumentaron y tenés que volver a poner plata encima”, explica en el inicio de la entrevista con Paralelo 32 el Encargado de la Oficina Municipal de Atención al Consumidor y Especialista en Consumo, José Luis Fredes, para comenzar una rica charla dando tips y explicaciones prácticas de casos cotidianos, con prácticas abusivas que desconocemos.

Supongamos que comprás un producto nuevo, por ejemplo una heladera, y a los cinco meses deja de enfriar. Cuando hacés el reclamo te dicen que ya no está en garantía. “Eso es falso. La garantía legal mínima de un producto nuevo es de seis meses a partir de la entrega, lo indica expresamente la ley 24.240. Los productos usados tienen tres meses de garantía. Los únicos que quedan afuera son los productos perecederos no consumibles, los alimentos”, expresó.

Y aportó un dato importante: La ley de Defensa del consumidor también dice que en caso de que el producto deba trasladarse a la fábrica o taller para el arreglo, del transporte se hace cargo el responsable de la garantía. Serán a su cargo los gastos de flete, seguros y cualquier otro que deba realizarse”.

“¿Me permite ver su mochila?”

Salís del supermercado y el cajero te lo pide, salís de la farmacia y te lo pide el empleado de seguridad: “Señora, ¿me permite ver su cartera? “Señor, necesito ver su mochila”.

“En el Derecho Constitucional existe lo que se llama ‘principio de razonabilidad’, que significa que a mayor interés en preservar cierto bien jurídico, en este caso evitar hurtos y robos, mayor puede ser el grado de intervención. Entonces, en un aeropuerto o en la entrada de un estadio, por ejemplo, es razonable que te revisen el bolso para ver que no haya elementos cortantes, inflamables o pirotecnia. Ahora, en un comercio al que uno va a comprar una tintura para el pelo o una manteca, revisarte la mochila o la cartera, es una injerencia arbitraria en la privacidad de una persona. Constituye una Práctica Abusiva y violatoria del Trato Digno para la Ley de Defensa del Consumidor”, dijo Fredes.

“Podés hacerlo para evitar discusiones con un empleado que también cumple órdenes, pero no estás obligado. Además, lo que suele pasar es que a algunas personas les piden ver sus mochilas y a otras no, entonces hasta puede ser discriminatorio”, agrega. Lo que sí pueden hacer para evitar robos es poner lockers o bolsas que sellen las mochilas”, aclaró.

Compras on Line

Nos traen un producto a domicilio y nos piden sacarle una foto al DNI para confirmar la entrega. “La Ley de Protección de Datos Personales Nro. 25.326, que no es consumo, pero es Protectora de tus Derechos Personalísimos, dice que nadie está obligado a proporcionar sus datos sensibles, menos ahora, con tantas estafas virtuales. El número de trámite del DNI es como el código de seguridad de una tarjeta de crédito. Es una locura mandar la foto del DNI o permitir que la saquen”, dice Fredes.

Y aporta un tip: “¿Viste que cuando pagamos con tarjeta en un restaurante a veces le damos al mozo tarjeta y DNI para que se lo lleven? Basta de hacer eso, porque le pueden sacar foto a las dos cosas y pueden hacer cualquier estafa virtual. Pidan que les lleven el posnet a la mesa o levántense y paguen en la caja”, propone el Encargado de la OMIC.

Comprás por la web y te dicen que “no hay stock”

Comprás un vestido y nos responden “no tenemos stock, te devolvemos lo que abonaste”.

“No es suficiente. Cuando hacés una compra ya hay un contrato de compraventa celebrado. Si una de las partes de forma unilateral está incumpliendo te tienen que resarcir, mínimo por la pérdida de tiempo. Pasa mucho con los ‘hot sale’, que empiezan a cancelar compras, y vos tal vez te perdiste de comprar eso mismo en liquidación en otro lado. Entonces no es sólo que te devuelvan el valor, sino que te tienen que resarcir con un producto de mayor valor o con una indemnización económica”, plantea Fredes.

Y suma que “Aquí citamos el Incumplimiento en la Oferta Publicitada y nos faculta a exigir el producto comprado o uno similar, según la Ley de Defensa del Consumidor. Hemos tenido casos de denuncias contra comercios por compras on line incumplidas y los apoderados legales han tenido que venir con la heladera bajo el brazo. ¿Cuánto? Eso depende del caso particular. Si vos habías comprado el vestido para un casamiento que tenías mañana no es lo mismo que si compraste otra cosa. Si habías comprado una heladera para poner medicamentos no es lo mismo que si la habías comprado para renovar tu cocina”, ejemplificó.

“Los sábados no hacemos cambios”

“Vas a hacer un cambio y te dicen ‘los cambios son de lunes a viernes’. Es falso: podés hacer el cambio cualquier día que esté abierto con atención al público. Es otra cláusula abusiva e incurre en falta de Trato Digno, lo dice la Ley Nacional 24.240- Art. 42 de la Constitución Nacional, Artículo 30 de la Constitución Provincial y la Ley Provincial 8973/95, Reguladora de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor”, destacó el Encargado de la OMIC Crespo.

“A veces nos dicen ‘las prendas blancas no tienen cambio’. Eso es falso también. Los únicos productos nuevos que no tienen cambio son la ropa interior, los productos íntimos, sexuales y los perecederos. Es falso también que no se pueda hacer un cambio sin la bolsa: si está el ticket o la factura, la bolsa o la caja/el Packaging, no importan”, destacó.

Quiero pedir la baja del servicio

Una persona se quiere dar de baja del servicio de Internet y le contestan “ya entró la factura, tendría que pedir la baja el mes que viene. “También es falso. Constituye un abuso deshonesto. Te tienen que tomar la baja en el momento en que la pedís. Si la factura ya está hecha te tienen que cobrar un proporcional hasta ese día”, planteó Fredes.

Y sumó un tip: “A veces pasan meses o años, la empresa reclama una deuda y no podemos demostrar que pedimos la baja porque suele hacerse por teléfono, por lo que no quedan pruebas. Hay que exigir hacerlo por mail o a través de la web para que quede una prueba por escrito. Y es importante hacerle copia, o sacarle una foto al pedido donde se vea la fecha. Yo siempre les digo que ‘la prueba es más importante que el derecho’. Sin la prueba, no tenemos nada”.

“Relacionado con esto, hay muchos casos de préstamos en dinero tomados vía on line que en muchas oportunidades no se pagan y con el tiempo empiezan las falsas intimaciones de remate vía telefónica o llamados extorsivos para que pagues. Como siempre digo, por teléfono nadie debe, nadie paga y nadie embarga y mucho menos por WhatsApp”, agregó.

Pago con Débito o Billetera tiene un 10% o más de recargo

Fredes clarificó que “La Resolución Pcial. 0233/23 establece la prohibición de efectuar diferencias económicas entre operaciones al contado y en 1 pago con tarjeta de crédito, compra o débito. Estas Prácticas Abusivas son pasibles de sanción por el Art. 8 de la Ley 24.240”.

Cómo denuncio

Ventanilla Única Federal, en la web de Argentina.gob., allí hay un formulario digital donde se cargan tus datos, los de la empresa denunciada y se adjunta documental atinente al reclamo.

Vía web https://www.argentina.gob.ar/produccion/defensadelconsumidor/formulario%20