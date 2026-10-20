Una jornada de capacitación sobre ganadería regenerativa fue interrumpida el miércoles 14 de octubre por el ruido de maquinaria pesada que provenía de un campo lindante, ubicado a unos 10 kilómetros al noroeste de Mojones Sur, en el departamento Villaguay. Al investigar lo que sucedía, los participantes advirtieron un presunto desmonte de bosque nativo en un inmueble que, según la información difundida por ERA Verde, pertenece al dirigente de la Sociedad Rural Juan Carlos Secchi.

De acuerdo con la denuncia, las tareas se estarían realizando dentro de un área de protección arbórea. Las imágenes satelitales analizadas por quienes dieron a conocer el caso indicarían que la superficie afectada alcanza unas 83 hectáreas, distribuidas en cuatro parcelas.

Cuatro denuncias y una intervención policial

Según la información difundida, al advertir la tala los testigos realizaron cuatro denuncias ante el área de Bosques Nativos de Entre Ríos. Hasta el momento de la publicación de esos datos, no habían recibido respuestas ni acuses de recibo.

Por otra parte, intervino una patrulla de la Brigada de Abigeato de Villaguay, que realizó un acta sobre lo ocurrido.

Los registros satelitales mencionados en la denuncia señalan que el desmonte habría afectado cuatro parcelas que, en conjunto, abarcarían aproximadamente 83 hectáreas de bosque nativo.

Un área alcanzada por la Ley de Bosques Nativos

De acuerdo con el mapeo citado en la denuncia, los sectores afectados estarían comprendidos en zonas identificadas con las categorías amarilla y roja del ordenamiento territorial del bosque nativo, establecido por la Ley nacional N.º 26.331.

Estas categorías contemplan distintos niveles de conservación. La roja corresponde a bosques de muy alto valor ambiental, mientras que la amarilla comprende áreas de valor medio, donde pueden autorizarse actividades de aprovechamiento sostenible bajo las condiciones previstas por la normativa.

En Entre Ríos, la Ley provincial N.º 10.284, sancionada en 2014, establece el ordenamiento territorial de los bosques nativos y se enmarca en el cumplimiento de la legislación nacional.

Según las disposiciones mencionadas en la denuncia, no se admiten desmontes en bosques incluidos en la categoría roja. En las áreas amarillas, las intervenciones deben ajustarse a criterios de conservación y aprovechamiento sostenible.

La situación deberá ser evaluada por las autoridades

La denuncia pone el foco en la posible afectación de bosque nativo en un área sometida a protección ambiental. La superficie señalada por los registros satelitales y las presentaciones realizadas ante el organismo provincial deberán ser evaluadas por las autoridades competentes para determinar el alcance de las tareas y establecer si existieron incumplimientos de la normativa vigente.

Hasta la información difundida por ERA Verde, no se habían informado respuestas oficiales del área de Bosques Nativos sobre las denuncias presentadas.