La violencia volvió a empañar una jornada del básquet entrerriano. Luego de los graves incidentes registrados al finalizar el partido entre Unión de Crespo y Olimpia de Paraná, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB), la Asociación Argentina de Árbitros de Básquet filial Paraná y el Colegio de Árbitros anunciaron la suspensión de sus actividades en todas las categorías hasta que se garanticen condiciones de seguridad para el desempeño de su tarea.

El encuentro se disputó el miércoles por la noche en Crespo y finalizó con victoria de Olimpia por 67 a 53. En un partido parejo durante gran parte de su desarrollo, el conjunto paranaense logró marcar diferencias en el último cuarto gracias a una mayor efectividad ofensiva, llevándose el primer punto de la serie.

Sin embargo, una vez concluido el cotejo, los hechos deportivos quedaron relegados por una situación de extrema gravedad. Según denunciaron oficialmente los árbitros Claudio Páez y Diego Ruberto, ambos fueron víctimas de agresiones físicas, hostigamiento verbal y amenazas cuando abandonaban las instalaciones deportivas tras cumplir con sus funciones.

En un comunicado difundido por las entidades arbitrales, se indicó que los jueces fueron perseguidos por simpatizantes locales y que uno de ellos recibió un golpe de puño en la cabeza por la espalda mientras intentaba retirarse del lugar.

“La situación escaló al punto de que fueron rodeados por aproximadamente seis simpatizantes y uno de nuestros jueces fue agredido cobardemente por la espalda”, señalaron desde la Asociación Argentina de Árbitros de Básquet filial Paraná y el Colegio de Árbitros.

De acuerdo con el relato difundido, el árbitro agredido debió correr varias cuadras para resguardar su integridad física mientras era perseguido por los atacantes. Finalmente, una persona vinculada a la institución logró brindarle protección. En tanto, el otro integrante de la dupla arbitral fue asistido por Marcos Percara (DT de Unión), quien le ofreció resguardo en su vehículo particular.

Desde la Asociación de Árbitros destacaron especialmente la intervención de quienes colaboraron para evitar que la situación derivara en consecuencias aún más graves. Incluso, denunciaron que los agresores continuaron hostigando a uno de los jueces mientras permanecía dentro del automóvil, llegando a golpear el vehículo.

Ante este escenario, las entidades arbitrales resolvieron declararse en estado de alerta y suspender la prestación de servicios en todas las competencias organizadas bajo la órbita de la APB.

La medida se mantendrá vigente hasta que existan protocolos de seguridad “estrictos y efectivos” que garanticen plenamente la integridad física de los árbitros antes, durante y después de cada partido.

“Necesitamos garantías reales de seguridad para poder ejercer nuestra labor. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar”, expresaron en el documento.

Asimismo, exigieron a las autoridades de la Asociación Paranaense de Básquet, a los clubes y a los organismos competentes la adopción de medidas urgentes y ejemplificadoras para prevenir nuevos episodios de violencia.

“El básquet no es esto. No podemos ni vamos a normalizar que salir a dirigir un partido implique poner en riesgo nuestra integridad física o nuestra vida”, manifestaron.

La decisión genera incertidumbre sobre la continuidad inmediata de las competencias organizadas por la APB, mientras se aguarda una respuesta institucional y la implementación de mecanismos que permitan garantizar la seguridad de los árbitros en los escenarios deportivos de la región.

El comunicado de Unión de Crespo

Tras conocerse la denuncia de los árbitros, la Subcomisión de Básquet del Club Atlético Unión de Crespo difundió un comunicado en el que manifestó su “más profundo repudio” a los hechos ocurridos.

La institución lamentó lo sucedido y pidió disculpas a quienes se hayan visto afectados por la situación, al tiempo que reafirmó su compromiso con los valores de respeto, convivencia y formación que promueve el deporte.

“No acompañamos ni justificamos ningún acto de violencia, venga de donde venga”, señalaron desde el club.

Asimismo, aclararon que los incidentes denunciados no se produjeron dentro del estadio ni en las instalaciones de la entidad, sino en la vía pública una vez finalizado el evento deportivo. También indicaron que las personas involucradas no pertenecen al ámbito del básquet ni forman parte de la actividad deportiva del club.

Finalmente, remarcaron que la seguridad de árbitros, jugadores, dirigentes, entrenadores y espectadores constituye una prioridad institucional y convocaron a toda la comunidad deportiva a trabajar para que el deporte continúe siendo un espacio de encuentro y respeto.

Mientras se aguardan definiciones por parte de la APB, la actividad oficial del básquet paranaense permanece condicionada por la medida adoptada por el sector arbitral, que exige garantías concretas de seguridad para retomar sus funciones.