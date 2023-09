Tras anunciarse en Nogoyá la construcción de un basamento y un busto del Hermano Eugenio Gallinger, por iniciativa de ex alumnos del Colegio San Miguel, un ex alumno de ese instituto y profesor de vóley del mismo, Jorge Rafael Sciara, se manifestó indignado por la iniciativa acusando de pedofilia al cura, fallecido en 2018, que será objeto del homenaje.

La iniciativa de erigir un busto en su memoria fue anunciada por Paralelo 32 semanas atrás y el sábado útlimo (16), mediante una nueva información nuestro medio confirmó como fecha de inauguración el 29 de setiembre próximo. Horas después se conoció un posteo de Sciara en redes sociales que causó, como era obvio, un alto impacto en la sociedad nogoyaense, donde recién se atenúan los ecos de la condena del sacerdote Escobar Gaviria.

El posteo de Sciara: “El cura Eugenio fue un cura violador!!! Sé que no será de mucho agrado para los que promocionaron esta chantada de homenaje!!! Me encantaría preguntarle a Horacio y Rafael (uno fallecido y el otro suicidado), me gustaría preguntarle al hermano de ese médico de calle 9 de Julio, me gustaría preguntarle al hermano del empresario más exitoso de mi pueblo, me encantaría preguntarle a ese que fue cura y lo echaron, me encantaría que muchísimos niños y adolescentes de 9 a 13 años (era su edad preferida) que hoy son padres y abuelos den testimonio de los que les hizo este maldito cura vestido de blanco impecable”.

Luego, señaló: “Este maldito cura `abusó´ de mí cuando era niño e iba a la primaria e San Miguel!!! Que nadie salga en pos de defender a un hijo de puta, que vengan a agredirme con que es en contra del Colegio San Miguel y sus profesores (me recibí de abanderado en 1978)!!!

El cura Eugenio junto al cura José María y el cura Orengo fueron curas violadores. Ojalá que estén bien muertos”.

Después, sumó: “Siempre dudé en decir lo que digo, por las grietas que pueda ocasionar, pero yo soy como soy, mil errores como ser humano, pero cristalino y frontal”.

Al día de hoy Paralelo 32 no ha podido confirmar si los dos sacerdotes restantes que fueron nombrados aún viven. La comunidad marista siempre fue muy dinámica y muchos curas han estado allí solo dos o tres años. Si “José María” y “Orengo” aún vivieran, la fiscalía debería iniciar una causa de oficio.

La decisión de perpetuar la memoria de Dalinger, fallecido a la edad de 82 años tras cumplir 30 en el San Miguel, surgió de la Comunidad Marista nacional, provincial y local, que fundamentaron ante el Concejo Deliberante el pedido de autorización para colocar el busto en un espacio público. El HCD, por unanimidad, aprobó la Ordenanza Nº 1221 que data de 2018, año del fallecimiento del Hermano Eugenio, que en sus considerandos expresa:

"Que el Hermano Eugenio Gallinger nació el 6 de mayo del año 1.936 en la localidad de Santa Anita, provincia de Entre Ríos. Ingresó al Juniorado de los Hermanos Maristas en la Villa San José de Luján en el año 1.947. Hizo su Profesión Perpetua en diciembre de 1958. Era amigo y sabía hacer amigos. Sembró por toda la geografía marista por donde pasó y cosechó abundancia. Se hacía querer y multiplicaba amistades. Hombre de palabra amena y jovial, siempre tenía una anécdota en sus labios. Siempre fue un gran animador de niños y jóvenes a que practiquen deportes, vida sana y al aire libre. El campo de Deportes del Colegio San Miguel fue su segunda casa. Expresaba su amor a María con el rezo del rosario y devociones inspiradas en la espiritualidad mariana que también transmitía a sus alumnos. Era generoso y amigo de "hacer gauchadas". Su misión como marista la desarrolló en las comunidades de Lujan (Buenos Aires), Villa La Balsa (Córdoba), San Rafael (Mendoza), Morón (Buenos Aires), Rafaela (Santa Fe), Villa Marista de Pilar (Buenos Aires), Colegio San Miguel (Entre Ríos) donde estuvo casi 30 años de su vida en 2 etapas, 5 Saltos (Río Negro), Chajarí (Entre Ríos) y Libertador General San Martín (Jujuy). Falleció en la Residencia de Hermanos Mayores en Luján, el día 3 de febrero de 2.018.

Que la Comunidad Marista Nacional, Provincial y Local ha prestado mediante nota del mes de mayo, plena conformidad para que se rinda homenaje desde este Cuerpo Deliberativo al Hermano Eugenio Gallinger”.

El sábado último Paralelo 32 explicó que “la construcción, que consta de un basamento y un busto, se comenzó a erigir en la plazoleta San Marcelino Champagnat, sobre la esquina de San Lorenzo y Maipú siendo autorizada por el Concejo Deliberante de Nogoyá por la Ordenanza 1221/2018. La Municipalidad de Nogoyá colabora en la construcción, pero el plano de la obra fue presentado por la comunidad educativa del Colegio San Miguel.

“El presidente municipal Rafael Cavagna contó que el monumento representa la necesidad de darle identidad a nuestros espacios públicos y destacar a los hombres que han forjado nuestra comunidad, por eso se emplazará el busto del ‘Hermano Eugenio’”.

“Desde la institución marista, recordaron al religioso que nació el 6 de mayo del año 1.936 en la localidad de Santa Anita, provincia de Entre Ríos, contando que entre sus hechos mas destacados, se registra el ingresó al Juniorado de los Hermanos Maristas en la Villa San José de Luján cuando apenas tenía once años”.

Hasta hoy lunes por la mañana, ni los patrocinadores del homenaje ni el HCD se pronunciaron con respecto a la clara y directa acusación de Sciara, un hombre que evidentemente ha padecido a Gallinger y conoce a otros tantos en igual situación.