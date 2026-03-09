Desde la Comisaría Crespo informaron que este lunes 9 de marzo, alrededor del mediodía, personal policial demoró a dos jóvenes tras detectarles presuntas sustancias estupefacientes durante un procedimiento realizado en un espacio público de la ciudad.

El hecho ocurrió cuando efectivos de la dependencia se encontraban realizando un patrullaje preventivo entre los barrios Guadalupe y San Cayetano. Al pasar por Plaza del Sol, ubicada en la intersección de Jorge Heinze y Arturo Illia, la dotación policial observó a dos hombres en actitud sospechosa.

Ante esa situación, los uniformados se dispusieron a identificarlos, momento en el que ambos reaccionaron de manera evasiva. Uno de ellos intentó darse a la fuga, aunque fue alcanzado a pocos metros, frustrándose su intento de escape.

Posteriormente, los individuos fueron identificados, tratándose de dos ciudadanos crespenses de 19 y 22 años de edad.

Hallazgo de sustancias

Durante el procedimiento, el personal policial solicitó a uno de los jóvenes que exhibiera sus pertenencias. En el interior de una riñonera se encontró una caja con envoltorios de nylon que contenían una sustancia sospechosa, además de otro recipiente más pequeño con envoltorios de diferente color y bolsitas con otra sustancia de distinta densidad.

Ante la presunción de que se tratara de dosis de estupefacientes fraccionadas, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos en turno, a cargo de la Dra. Patricia Yedro, quien dispuso la intervención del gabinete de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

El personal especializado realizó test orientativos de campo, los cuales arrojaron resultados positivos para Cannabis Sativa (marihuana) y clorhidrato de cocaína.

Secuestro de elementos

En el marco del procedimiento también se procedió al secuestro de una motocicleta Motomel, en la que los jóvenes habrían llegado al lugar, además de dos teléfonos celulares, que podrán ser sometidos a pericias, y dinero en efectivo.

Por disposición de la Fiscalía, ambos jóvenes fueron trasladados a la Oficina de Antecedentes Personales, con sede en Paraná, para su correcta identificación, quedando supeditados a la causa que se instruye desde la dependencia policial por el supuesto delito de Tenencia Simple de Estupefacientes, constatado en situación de flagrancia.