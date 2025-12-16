Desde la Jefatura Departamental Diamante se informó que personal policial del Comando Radioeléctrico intervino este martes 16 de diciembre, al mediodía, en un hecho ocurrido en un comercio ubicado en la zona de calles Moreno y 25 de Mayo.

Los efectivos se encontraban desarrollando un operativo de prevención cuando fueron convocados por una situación registrada en un local comercial del sector. Al arribar al lugar, constataron que un cliente se había retirado sin abonar un termo, el cual había tomado previamente desde una góndola.

De manera inmediata, los agentes lograron identificar al presunto autor en el exterior del comercio, procediendo a la restitución del elemento sustraído a su propietario.

Intervino el Ministerio Público Fiscal, desde donde se dispuso la detención y traslado a la Alcaidía Policial de un hombre de 34 años, domiciliado en la ciudad de Diamante. El mismo fue imputado por el delito de tentativa de hurto en flagrancia, dado que la sustracción fue impedida gracias a la rápida y oportuna intervención del personal policial.