A 40 años del retorno de la democracia en Argentina, la dirigencia entrerriana expresó su sentir a través de la red social X (ex Twitter):



Gustavo Bordet (gobernador): “Comenzamos la conmemoración de los 40 años de democracia ininterrumpida. Y no hay mejor manera de rendir homenaje a los hombres y mujeres que, como Raúl Alfonsín, cimentaron la democracia, que ir por la unidad nacional, como lo propone Sergio Massa”.



Julieta Carranza (viceintendenta electa de Gualeguaychú): “Raúl fue el hombre por el que decidí dejar tiempo de mi familia y mi trabajo para intentar construir una sociedad mejor para todos. Ya son 40 años de democracia. Yo tengo 30, no lo conocí más allá de algún libro de historia. Aún nos quedan muchos dolores por los que trabajamos todos los días”.



Sergio Elizar (concejal de Paraná): “Celebramos 40 años del retorno de la democracia, recordando el triunfo presidencial de Raúl Alfonsín. Aquel 30 de octubre de 1983, Argentina comenzaba el camino de la reconstrucción democrática, marcando el fin de una sangrienta dictadura que dejó 30 mil compañeros desaparecidos. Democracia para siempre”.

Edgardo Kueider (Senador nacional por Entre Ríos): “Argentina celebra hoy 40 años de las elecciones de 1983, que dieron fin a 7 años de dictadura militar. Alfonsín, presidente electo, inició un camino de fortalecimiento democrático y unión nacional. Costó mucho recuperar la democracia, defendámosla siempre. #DemocraciaParaSiempre”