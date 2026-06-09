† Pastor Luis Pérez

Q.E.P.D.

Quienes tuvimos el privilegio de conocer al Pastor Luis Pérez vamos a echar de menos su calidez y cercanía desinteresada. Nació el 12 de agosto de 1938 en Tudela, Navarra en plena guerra civil. Tenía tres hermanos, siendo él, el tercero. Llegó con su familia en el año 1952 al puerto de Buenos Aires después de más de un mes en alta mar, escapando de las miserias de la postguerra como miles de inmigrantes que arribaban por esos tiempos.

Terminado su secundario, cursó teología en el antiguo Colegio Adventista del Plata de Libertador San Martín, donde conoció a Stellita Hetze, su gran compañera de vida y ministerio por más de 55 años, y con quien tuvieron dos hijos, Pablo y Gustavo, y 3 nietos.

Fue un gran defensor de la educación cristiana fundando tres colegios y pastoreando muchas iglesias con escuelas a lo largo de su vida laboral. Ya jubilado se radicó en Gral. Ramírez, de donde era oriunda su esposa, y continuó la tarea de compartir el mensaje de esperanza del pronto regreso de Jesucristo. Esa motivación lo impulsó cada día a estudiar y a abrir su Biblia con quien desease escuchar la Palabra. Aunque su salud se resintió en los últimos meses, nunca fue excusa para no seguir adelante. El lunes 20 de abril de 2020 fue llamado al descanso pero es solamente un “hasta luego” ya que confiamos en la promesa de que “…Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él”, y “…El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero” (1Tes 4:14, 16). Falta poco y nos volveremos a abrazar. ¡Hasta pronto Pastor Pérez! Tus hermanos en la fe.