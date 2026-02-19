El área de Defensa Civil de la provincia de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por tormentas fuertes para once departamentos del territorio entrerriano.

Departamentos bajo alerta naranja

El aviso alcanza a los departamentos La Paz, Villaguay, Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Colón y Tala, donde se prevé que el área sea afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas.

Según el parte oficial, los fenómenos estarán acompañados por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados entre 70 y 100 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual en algunas zonas.

Lluvias y tormentas en el norte provincial

Por otra parte, los departamentos Concordia, San Salvador, Feliciano, Federal y Federación serán afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

En estos sectores se esperan lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superaciones puntuales.

Recomendaciones a la población

Desde la provincia instaron a la población a tomar los recaudos necesarios ante la vigencia del alerta.

Entre las principales recomendaciones, se aconseja:

No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Estar atentos ante la posible caída de granizo.

Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Las autoridades recordaron la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las actualizaciones del SMN ante posibles cambios en la intensidad o alcance de los fenómenos previstos.