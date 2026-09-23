La Defensa Civil de Crespo realizó una nueva reunión de coordinación para evaluar el escenario climático previsto para los próximos meses y fortalecer las acciones preventivas ante posibles situaciones de emergencia.

El encuentro, realizado el martes 22 de septiembre, fue coordinado por el intendente Marcelo Cerutti y contó con la participación de Víctor Alfonso Chanenko, director de Defensa Civil de Entre Ríos, además de autoridades de comunas de la región y representantes de organismos vinculados con la prevención y respuesta ante emergencias.

Cerutti explicó que el objetivo es compartir información sobre las distintas comunidades y coordinar recursos ante eventuales contingencias.

“Contar con este panorama general nos permite seguir trazando acciones preventivas y tener planificadas las tareas conjuntas frente a la posibilidad de que el fenómeno climático pronosticado bajo la denominación ‘El Niño’ genere períodos de mayores precipitaciones durante los próximos meses”, señaló.

Coordinación regional ante posibles emergencias

Chanenko explicó que Defensa Civil provincial está realizando reuniones en distintos puntos de Entre Ríos para conocer el nivel de preparación de las autoridades locales frente a posibles situaciones críticas.

“Estas reuniones nos permiten tener un vocabulario en común. Contar todos con la misma información que nosotros recibimos desde Nación y organismos internacionales”, sostuvo.

El funcionario señaló además que el objetivo es trabajar de manera anticipada para mejorar la capacidad de respuesta.

Según explicó, el sistema establece una respuesta escalonada: el primer responsable ante una emergencia es el gobierno local, mientras que la Provincia interviene cuando la capacidad de respuesta municipal o comunal resulta superada o cuando el fenómeno adquiere características regionales.

En ese marco, indicó que se trabaja junto con las departamentales de Policía y las regiones de Bomberos Voluntarios para articular protocolos de actuación frente a una eventual emergencia hídrica.

Entre Ríos mantiene la Emergencia Hídrica

Durante el encuentro también se destacó la declaración de Emergencia Hídrica en toda la provincia, establecida por el Decreto N.º 2660/2026, con fecha del 27 de agosto.

La medida tiene una vigencia de 180 días corridos y fue adoptada a partir del Informe Técnico de Riesgo Hídrico elaborado por la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias y del escenario hidrometeorológico previsto para los próximos meses.

Según se explicó durante la reunión, la declaración busca facilitar las acciones necesarias para prevenir, mitigar y reducir posibles efectos y daños derivados de situaciones de emergencia hídrica.

Qué se espera para la primavera

Chanenko explicó que el fenómeno presenta diferentes etapas y que los pronósticos actuales contemplan un escenario particular para la primavera.

Según detalló, durante septiembre, octubre y comienzos de noviembre no se esperan, en principio, efectos vinculados con una eventual crecida de los grandes ríos en la región del Litoral sur argentino, salvo que se produzca una situación extraordinaria en la alta cuenca de Brasil y Paraguay.

En cambio, advirtió sobre otro tipo de eventos meteorológicos que pueden registrarse durante esta época.

“Lo que sí vamos a tener, como ocurrió el fin de semana, pueden ser tormentas importantes, convectivas, rápidas, de desarrollo muy abrupto, con fuertes vientos y granizo”, explicó.

Por ese motivo, consideró necesario fortalecer la capacidad de respuesta rápida frente a este tipo de fenómenos.

El funcionario recomendó además seguir la información difundida por canales oficiales y evitar situaciones de alarma frente a pronósticos que todavía pueden modificarse.

“No atemorizarse porque contamos con información precisa del Servicio Meteorológico Nacional”, señaló, al destacar también el trabajo de otros organismos con respaldo científico.

Qué pueden hacer los vecinos

Desde Defensa Civil y el Municipio remarcaron que la prevención también requiere de la participación de los vecinos, especialmente para evitar anegamientos y problemas en los sistemas de desagüe y cloacas.

Entre las recomendaciones difundidas se encuentran:

Mantener limpias las canaletas y los desagües pluviales de las viviendas.

de las viviendas. Verificar que las conexiones de las canaletas hacia el cordón cuneta estén correctamente realizadas.

Recordar que al sistema cloacal solo deben conectarse cañerías sanitarias .

. No arrojar al sistema cloacal pañales, toallitas húmedas, prendas de vestir u otros residuos. Estos elementos deben colocarse en las bolsas correspondientes y respetar el esquema de recolección domiciliaria.

Ante inconvenientes o dudas, comunicarse con la Mesa de Entrada de la Municipalidad de Crespo al 4951160.

Trabajo conjunto

Además de Defensa Civil Crespo y Defensa Civil de Entre Ríos, participaron representantes del Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante de Crespo, Bomberos Voluntarios “Centenario de Crespo”, Policía de Entre Ríos, autoridades comunales de la región y otros actores vinculados con la prevención y atención de emergencias.

El objetivo de la reunión fue avanzar en una planificación común que permita anticiparse a posibles contingencias, coordinar recursos y establecer criterios de actuación frente a eventos meteorológicos que puedan afectar a Crespo y a las localidades de su área de influencia.