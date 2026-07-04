Representantes de la Municipalidad de Crespo y de las instituciones que integran el sistema local de Defensa Civil mantuvieron una reunión de trabajo con el objetivo de actualizar protocolos de actuación, fortalecer la coordinación interinstitucional y optimizar la respuesta frente a posibles situaciones de emergencia.

El encuentro formó parte de las instancias periódicas de planificación que impulsa el municipio para consolidar el funcionamiento del sistema de prevención y asistencia en la ciudad.

Durante la reunión se analizaron los mecanismos de comunicación entre los distintos organismos que integran Defensa Civil, se revisaron procedimientos de actuación y se avanzó en la coordinación de tareas conjuntas para mejorar la capacidad de respuesta ante distintos tipos de contingencias.

Desde el municipio destacaron que este tipo de espacios permiten mantener actualizados los protocolos de intervención y fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones que participan del sistema.

La labor de Defensa Civil involucra a diversas áreas municipales y a organismos de seguridad, salud y servicios, que actúan de manera coordinada cuando se producen fenómenos climáticos, accidentes, incendios u otras situaciones que requieren una intervención rápida y organizada.