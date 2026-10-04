Defensa Civil Crespo mantuvo una reunión con el director provincial de Defensa Civil, Víctor Chanenko, autoridades de comunas de la región, representantes policiales, bomberos y otros actores vinculados con la atención de emergencias.

El encuentro tuvo como objetivo coordinar criterios de actuación y anticiparse a posibles contingencias meteorológicas durante los próximos meses.

“Estas reuniones tienen como objetivo anticiparse a posibles contingencias, minimizar sus efectos y establecer criterios de actuación coordinados”, señaló el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti.

Primavera con tormentas fuertes

Durante una conferencia de prensa previa a la reunión, Chanenko se refirió a las condiciones meteorológicas previstas para Entre Ríos durante la primavera y las vinculó con la posible influencia del fenómeno El Niño.

Según explicó, los antecedentes climáticos y los pronósticos disponibles permiten prever una temporada con episodios de tormentas de intensidad, particularmente durante septiembre, octubre y comienzos de noviembre.

El funcionario aclaró que, en esta etapa, no se espera que el principal riesgo esté relacionado con una crecida generalizada de los ríos, salvo que se produzca una situación extraordinaria en las cuencas de Brasil y Paraguay.

En cambio, advirtió sobre la posibilidad de tormentas de desarrollo rápido, fuertes vientos y caída de granizo.

“Podemos sufrir este tipo de actividad meteorológica durante la primavera”, indicó Chanenko, al comparar las condiciones previstas con episodios registrados en temporadas anteriores.

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Cómo se organiza la respuesta ante una emergencia

Chanenko explicó que, ante una emergencia, la primera respuesta corresponde al gobierno local. La Provincia interviene cuando la situación supera la capacidad de respuesta del municipio o cuando el fenómeno adquiere alcance regional.

También señaló que se trabaja con las departamentales de Policía y las distintas regiones de Bomberos Voluntarios para coordinar protocolos de actuación.

El objetivo es que, frente a una emergencia, los distintos organismos puedan intervenir de manera articulada y definir con rapidez los recursos necesarios.

Desde Defensa Civil Crespo señalaron que la cercanía geográfica con otras comunidades de la región hace necesario mantener este tipo de encuentros y fortalecer los mecanismos de coordinación.

Recomiendan consultar fuentes oficiales

Otro de los puntos abordados durante la reunión fue la circulación de información meteorológica en redes sociales.

Chanenko recomendó consultar los pronósticos y alertas emitidos por organismos oficiales y entidades con respaldo científico, entre ellos el Servicio Meteorológico Nacional.

“Hay que mantenerse informados por los canales oficiales y no atemorizarse”, sostuvo el funcionario, al remarcar que existen herramientas de seguimiento meteorológico que permiten anticipar fenómenos de corto y mediano plazo.

La recomendación apunta a evitar la circulación de pronósticos sin respaldo y a que la población pueda tomar medidas preventivas a partir de información confiable.